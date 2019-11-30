Белофинны и бандеровцы. Как Россия ведет войну по советским лекалам финляндской войны

80 лет назад, 30 ноября 1939 года, началась советско-финляндская война, которую историки до сих пор называют забытой. Но помнить о ней стоит хотя бы потому, что в то время обкатывались методы советской военной пропаганды. Приемы из этого арсенала Россия использует и сейчас

В советское время военные действия в Финляндии упоминали вскользь и чаще всего лишь первый этап — Зимнюю войну 1939-1940 годов. На самом деле конфликт длился до 1944 года, в нем были еще две горячие фазы: летние кампании 1941 и 1944 года. Формальным поводом к войне стала безопасность Ленинграда, поскольку советско-финская граница слишком близко подступала к городу. Поэтому СССР выдвинул финнам требования отодвинуть границу на 90 км, отдать четыре острова в Финском заливе и сдать в аренду полуостров Ханко для размещения там военной базы. Последнее условия для Финляндии было заведомо невыполнимым: от Ханко до столицы Хельсинки 110 км по прямой, пускать туда чужие войска было бы смертельно опасно для государства. Дипломатические переговоры зашли в тупик и после провокации в деревне Майнила, где финские пограничники якобы обстреляли советских, Иосиф Сталин выдвинул к финской границе войска, которые по огневой мощи превосходили финские в два раза.

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Накануне военных действий советская пресса развернула кампанию против Финляндии. Газета "Правда" писала: "Пора обуздать ничтожную блоху, которая прыгает и кривляется у наших границ! Смести с лица земли финских авантюристов! Наступила пора уничтожить эту гнусную козявку!" На второй день войны та же газета утверждала, что Красная армия сумеет нанести сокрушительный удар не только по финнам, но и по проклятым империалистам, за спинами которых эта "козявка" прячется. Ту же риторику мы наблюдали в 2014 году, когда Владимир Путин заявлял: "Если я захочу, то могу взять Киев за две недели", а пропагандист Дмитрий Киселев в телеэфире рассказывал о "фашистской хунте" и украинском правительстве, которое выполняет волю американцев.

Общее в этих пропагандистских приемах то, что они устроены одинаково нелогично: одновременно утверждается мощь СССР или России и некая страшная угроза, которую почему-то для них представляют слабые Финляндия или Украина. Есть и другие эпизоды советско-финляндской войны, в которых прослеживается преемственность военных стратегий нашего северного соседа.

"Братская помощь"

Яркой страшилкой нынешней российской пропаганды являются, конечно, бандеровцы, которые придут и распнут мальчиков. В 1939 году таким мифическим врагом были белофинны, "белогвардейские банды, шовинистические агитаторы за "Великую Финляндию", с сумасбродными бреднями о завоеваниях "вплоть до Урала"", как писали тогда в агитках для финского народа. Ни на какой Урал финны не собирались, в те годы у них было слишком много внутренних проблем.

В истории Финляндии и Украины есть похожие страницы. С XII века эта северная страна была колонией Швеции, с начала XIX-го – частью Российской империи. В 1917 году, как и Украина, Финляндия объявила независимость. Большевики пытались вернуть контроль над этой территорией, устроили гражданскую войну: "красные финны" боролись с "белыми" - так называли войска, которые контролировал сенат. В отличие от Украины, которая в гражданскую войну не сумела сберечь суверенитет, финны отбились и занялись обустройством страны, повышением боеспособности. Первым главнокомандующим финских войск стал Карл Густав Маннергейм, который сыграл ключевую роль и в последующих войнах Финляндии и СССР. О гражданской войне 1917-1918 годов в "Мемуарах" он писал: "Если бы мы не поднялись на борьбу, Финляндия в лучшем случае превратилась бы в автономную область Советского Союза – без каких бы то ни было национальных свобод, без настоящей государственности, и нам бы не нашлось места среди свободных наций".

Но Сталин не оставлял попыток сделать Финляндию "союзной республикой". После нападения Германии на Польшу в 1939 году, СССР заключил договоры "о дружбе и взаимопомощи" с Литвой, Латвией и Эстонией и аннексировал эти государства. Финны на такую "дружбу" не согласились, тогда большевики вынули из рукава старую историю о "белофиннах", которые угнетают народ и мешают СССР помочь трудящимся установить справедливый социалистический порядок в Финляндии.

"Народные республики"

Создавать квазигосударственные образования, которые просят о помощи и заступничестве, — стандартная практика СССР, а теперь и России. Так произошло и в 1939 году: 1 декабря, когда уже начались военные действия, была провозглашена "Финляндская демократическая республика". Официально её административный центр находился в городе Териоки на юге Финляндии, но на самом деле он выполнял указания Москвы. Главой этой республики стал коммунист Отто Куусинен, который жил в Москве с 1918 года, а в Финляндию выбирался нелегально и ненадолго, чтобы взбодрить рабочее движение. Формировать "финское народное правительство" было трудно, поскольку этнические финны не поддерживали идеи коммунизма. Поэтому министром по делам Карелии, к примеру, был советский партийный функционер Павел Прокофьев, который ради дела переименовался в Пааво Проконена. Руководители "народной армии" даже не маскировались, это были комиссары Егоров и Романов.

2 декабря правительство Отто Куусинена заключило договор о взаимопомощи и дружбе, по которому отдавало СССР ряд территорий, включая полуостров Ханко.

"Гуманитарная помощь"

В середине октября 2019 года на Донбасс приехал очередной гумконвой, уже 87-ой по счету. Россия заявила, что 36 грузовиков везут детское питание, однако проверить их содержимое украинским пограничникам и Международному комитету Красного креста традиционно не дали. У украинских военнослужащих есть вопросы к тому, какую же помощь поставляют из России на Донбасс. В 2016 году, к примеру, разведка ВСУ выявила оружие и боеприпасы, упакованные в гуманитарные мешки "Фонда помощи Новороссии".

"Подарки с сюрпризом" получали и жители Хельсинки 30 ноября 1939 года. В тот солнечный и ясный день советская авиация совершила налет на столицу Финляндии. Предполагалось бомбить электростанцию и центральный вокзал, но в пути летчики потеряли ориентировки и сбросили бомбы на жилые и правительственные кварталы. Вместе с бомбами на финнов сыпались листовки, написанные от имени "народного правительства", которое обещало "хлеб испытывающему голод народу Финляндии". Как вспоминал Карл Маннергейм, "эти листовки не могли вызвать ничего иного, кроме смеха. По сути, эта пропаганда только укрепляла наш внутренний фронт".

Смех смехом, но в результате бомбардировки погибли 956 человек. Европейские страны стали слать в СССР ноты протеста, на которые министр иностранных дел Вячеслав Молотов отвечал, что сбрасывали не бомбы, а мешки с хлебом для голодного населения Финляндии. После этого авиабомбы, усеявшие северную страну, ее жители прозвали "хлебными корзинами Молотова", а в ответ на это "угощение" в боевых действиях против Красной армии активно использовали "коктейли для Молотова" - бутылки с зажигательной смесью, которые по сей день называются "коктейль Молотова".

Киборги Маннергейма

"Я не знаю, кто там сидит, но это не люди – это киборги!" - эта фраза о защитниках Донецкого аэропорта стала крылатой. С 2014 года украинских военных, стоявших насмерть в аэропорту, только так и называют: украинские СМИ – с гордостью, российские – с пренебрежением.

Во время советско-финляндской войны тоже был символ, который противоборствующие стороны использовали с разными целями. Это знаменитая "линия Маннергейма", укрепления на Карельском перешейке с цепью дзотов, а также противотанковых и противопехотных заграждений. Финны начали ее строить в 1918 году, по технологиям Первой мировой войны, к 1939 году она уже устарела. Тем не менее, советская армия не смогла ее взять сразу, прорыв произошел лишь 11 февраля 1940 года, на исходе Зимней войны. В советской прессе топтание армии в районе укреплений объясняли невероятной мощью и неприступностью линии Маннергейма. Ее сравнивали с другими оборонительными валами в Европе, линиями Мажино и Зигфрида, а прорыв советской армии преподносили как "подвиг, равных которому не было в истории всех войн".

В Финляндии у этих оборонных укреплений тоже есть особый статус, но присвоили его по другим соображениям. Как писал сам Карл Густав Маннергейм, "прочность линии явилась результатом стойкости и мужества наших солдат, а никак не результатом крепости сооружений".

Традиции мародеров

20 ноября Россия вернула в Очаков катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", захваченные в ноябре 2018 года в Черном море. При проверке оказалось, что корабли разграблены: снято не только оборудование, но также унитазы, розетки, украдено белье моряков. Украина оценила общий ущерб в $2 млн. ФСБ отрицает факт хищения, однако оно вполне вероятно — есть исторические прецеденты мародерства России и в более крупных масштабах.

Советское руководство весь период войны с Финляндией настаивало на передвижении границы не только из-за ее близости к Ленинграду. Дело в том, что на юге страны финны построили мощную промышленность с центром в Выборге. Это был крупный судостроительный и торговый город с заводами и фабриками. Вокруг Выборга также сосредотачивались многие предприятия химической и машиностроительной промышленности. После Зимней войны 12 марта 1940 года был подписан очередной мирный договор, по которому финны уступали часть своих территорий. Выписывая новую границу с Финляндией, советские функционеры искривляли ее так, чтобы эти предприятия попали в СССР. Но забыли о важном населенном пункте — поселке Энсо, где финны построили один из крупнейших на тот момент в мире целлюлозно-бумажных комбинатов. Через неделю после подписания "мира", 20 марта Красная армия зашла в Энсо и аннексировала его. Энсо переименовали в Светогорск, а комбинат поставлял половину объема целлюлозы от всей производимой в СССР. Сейчас Светогорский ЦБК является крупным поставщиком туалетной бумаги на российский рынок.