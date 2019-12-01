Украинские военные в ноябре ликвидировали 41 боевика, – штаб ООС

Наши бойцы дают адекватный ответ на попытки захвата территорий и проникновения вражеских ДРГ

В ноябре потери боевиков на Донбассе составили 107 человек. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС со ссылкой на данные разведки.

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"В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", – говорится в сообщении.

В итоге 41 оккупант был ликвидирован, а еще 66 человек составляют санитарные потери противника.

Ранее штаб ООС сообщал, что в октябре потери боевиков составили 93 человека, 33 из них – безвозвратные.

Как ранее сообщал Фокус:

"Народный совет" "ДНР" принял "закон" о государственной границе, в котором боевики заявили о претензиях на всю территорию Донецкой области.