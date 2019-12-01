В городе ввели оперативный план "Сирена"

В центре Киева неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover черного цвета. На момент случившегося в машине находился ребенок. От полученных травм он умер. Об этом сообщает Информатор.

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Стрельба произошла около 17:00 на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. В городе ввели оперативный план "Сирена". По предварительным данным, полицийские разыскивают автомобиль Lexus.

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С водительской стороны на переднем боковом стекле видны следы от выстрела.

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За рулем автомобиля Range Rover, который обстреляли в центре Киева, находился бизнесмен, депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев. Погиб его сын. Убийца стрелял в Соболева, но попал в трехлетнего ребенка.

Как ранее сообщал Фокус:

6 ноября в Киеве произошло покушение на бизнесмена Игоря Сало. Мотоциклист положил взрывчатку на его автомобиль. В результате взрыва погиб сотрудник полиции охраны. Также получили ранения двое человек, один из них – бизнесмен.