Сам водитель не пострадал

По факту обстрела автомобиля Range Rover в центре Киева отрыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убиство). Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу. По факту убийства начато уголовное производство", – говорится в сообщении.

При этом мужчина, который находился в авто, не пострадал.

Важно В Харькове назвали версии перестрелки и показали арсенал оружия одного из погибших стрелков

В 17:15 в Киеве была введена специальная полицейская операцию для поиска убийцы.

Стрельба произошла на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. По данным СМИ, убийца скрылся на автомобиле Lexus.

По данным портала dtp.kiev.ua, машину обстреляли, как только мужчина и ребенок вышли из ресторана "Марио" и сели в Range Rover.

Обновлено

За рулем автомобиля Range Rover, который обстреляли в центре Киева, находился бизнесмен, депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев.

Как ранее сообщал Фокус:

6 ноября в Киеве произошло покушение на бизнесмена Игоря Сало. Мотоциклист положил взрывчатку на его автомобиль. В результате взрыва погиб сотрудник полиции охраны. Также получили ранения двое человек, один из них – бизнесмен.