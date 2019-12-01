От выстрела погиб сын депутата

За рулем автомобиля Range Rover, который обстреляли в центре Киева, находился бизнесмен, депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев. Об этом сообщил журналист Денис Бигус в Facebook.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Нет 100% гарантии, так что сформулирую аккуратно. В Киеве час тому расстреляли рейндж ровер.

Рейндж-Ровер записан на компанию ДОНУКРПРОЕКТНІІ. Этот автомобиль, судя по декларации, арендует Вячеслав Соболев", – написал он.

Личность Соболева со ссылкой на источники в правоохранительных органах подтверждают и украинские СМИ. В результате стрельбы погиб его сын. В официальном сообщении пресс-службы полиции говорится, что убийца стрелял в "гражданина С."

Важно В Харькове назвали версии перестрелки и показали арсенал оружия одного из погибших стрелков

Вячеслав Соболев – в прошлом донецкий бизнесмен, основатель сети супермаркетов "Обжора" (продал ее в 2007 году), одно время был заместителем мэра Донецка Александра Лукьянченко и работал замглавы Нафтогаза. В Киеве он владеет рестораном "Марио", возле которого и произошла стрельба. В 2015 году Соболев был избран депутатом Киевского облсовета от БПП.

Всего у депутата пять детей - три сына и две дочки. Сегодня погиб младший сын.

Обновлено

Соболев подтвердил в комментарии ТСН, что в результате выстрела погиб его сын. Другие подробности он отказался рассказывать.

Стрельба произошла на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. По данным СМИ, убийца скрылся на автомобиле Lexus. Убийца стрелял в водителя, но попал в трехлетнего ребенка. Он скончался в "скорой" по дороге в больницу.

Как ранее сообщал Фокус:

6 ноября в Киеве произошло покушение на бизнесмена Игоря Сало. Мотоциклист положил взрывчатку на его автомобиль. В результате взрыва погиб сотрудник полиции охраны. Также получили ранения двое человек, один из них – бизнесмен.