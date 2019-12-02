Букет на обочине. Все, что известно о покушении на депутата Соболева и убийцах его сына

В Киеве был обстрелян Range Rover Вячеслава Соболева, депутата и ресторатора, погиб его трехлетний сын. Сегодня полиция задержала подозреваемых. Фокус рассказывает подробности резонансного убийства

Вечером 1 декабря в центре Киева произошло покушение на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, во время которого погиб его сын. Сегодня полиция сообщила о задержании двоих подозреваемых. С ними общаются следователи. Подробности обещают сообщить позже.

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По данным Информатора, на территории Святошинского района полицейские обнаружили автомобиль Kia Cerato, который был в розыске при проведении оперативного плана "Сирена". Там же и удалось задержать двоих подозреваемых.

Портал Обозреватель сообщает, что задержанным немногим более 20 лет и ранее они воевали в составе "Правого сектора" на Донбассе.

Покушение на Соболева

Покушение произошло вчера около 17.00 на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской. Рядом с рестораном "Марио" киллер обстрелял черный внедорожник Range Rover. Кроме Соболева в машине также пребывали его жена Инна, трехлетний сын Александр и подруга жены.

Неизвестный открыл огонь по автомобилю, когда тот притормозил на светофоре. Киллер целился в депутата, однако тот наклонился, и пуля, пробив лобовое стекло, попала в ребенка. Он получил ранение в голову и скончался в машине "скорой". На месте преступления кто-то оставил букет роз, но имеет ли это отношение к покушению неизвестно.

Кроме погибшего Александра, у Соболева еще четверо детей от двух предыдущих жен. Одна из них - Светлана Шпигель, дочь российского бизнесмена, фармацевтического магната и политика, бывшего сенатора Бориса Шпигеля, она же и бывшая жена певца Николая Баскова. С ней он развелся в 2014 году, как говорил в интервью, из-за политики. Светлана вслед за своим отцом поддерживала аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. Летом 2015 года Соболев снова женился.

Вячеслав Соболев с супругой Инной, матерью убитого ребенка

Свои соболезнования семье уже выразила певица Ирина Билык, крестная мать погибшего мальчика.

Бизнес и скандалы

Вячеславу Соболеву 47 лет, он уроженец Енакиево, кандидат экономических наук. Одно время был заместителем мэра Донецка Александра Лукьянченко, директором дочернего предприятия "Нафтогазсети" НАК "Нафтогаз Украины", впоследствии – в 2010-2011 годах заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" (ушел оттуда после прихода к власти Виктора Януковича). Также непродолжительное время работал в СНБО.

Паралельно занимался бизнесом. В 1995 году основал одну из первых сетей супермаркетов "Обжора" в Донецке. В Киеве владеет рестораном "Марио", возле которого вчера и произошло покушение.

В 2016 году Служба безопасности Украины задержала главного бухгалтера "Обжоры" по подозрению в финансировании боевиков "ДНР". СМИ тогда писали, что Соболев остается владельцем сети супермаркетов, которая продолжила работу на оккупированных территориях, но он эти данные опровергал и настаивал, что сеть супермаркетов продал еще в 2007 году. В связи с этим делом, а также поддержкой боевиков его бывшим тестем, Соболева неоднократно обвиняли в финансировании терроризма, хотя сам их он опровергал любые связи с террористами.

"Когда только начали появляться первые публикации о якобы моей причастности к финансированию терроризма, генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил, что я предоставил все документы о моей непричастности к "Обжоре". Партия была готова снять меня с выборов, но, разобравшись, не стала этого делать. Сейчас в моей собственности есть недвижимость в Мариуполе и Киеве, которая и стала целью рейдерских атак и грязной информационной кампании против меня", – объяснял сам Соболев.

Примечательно, но Range Rover 2013 года выпуска, который расстреляли у ресторана, не принадлежит депутату, Соболев только арендует его. Это даже указано в декларации. Автомобиль принадлежит компании "ДонУкрПроектНИИ", она также фигурирует в уголовном производстве по финансированию терроризма на Донбассе.

Фото: Информатор

Версии

Официально в полиции версии резонансного убийства не озвучивают. Однако известно о нескольких конфликтах с участием Соболева. Ранее он неоднократно заявлял о поступающих угрозах и информационной кампании, которую против него ведет экс-судья Артур Емельянов. Емельянов – уроженец Донецка, в 2010-2014 годах работал заместителем председателя Высшего хозяйственного суда Украины. В 2018 году СБУ уличила его в финансировании террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". А ГПУ сообщила Емельянову о подозрении в незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда. В 2019 году его уволили.

2016 году Соболев опубликовал фото записки с угрозами и утверждал, что за ней стоит именно Емельянов. "Я не реагировал на грязь и оскорбления в мой адрес, которые в последнее время распространяют в социальных сетях и СМИ. Видимо, понимая, что грязные кампании против меня не дают результата, заказчики перешли на новый уровень. Мириться с угрозами в адрес семьи — не буду. У меня достаточно способов защитить себя и своих близких, и законным образом привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей. Знаю, что организатором травли является группа рейдеров, в которую входят Руслан Брославский и Павел Малик. Возглавляет группу — судья Хозяйственного суда Артур Емельянов", – рассказывал тогда депутат. По его словам, рейдеры хотели отобрать у него торговый комплекс в Мариуполе.

Фото: Facebook Вячеслава Соболева

Емельянов отреагировал на пост судебным иском, который он выиграл. Суд обязал Соболева опровергнуть обвинения в адрес оппонента.

Еще одна версия покушения, о которой сообщают СМИ, конфликт бизнес-интересов на оккупированных территориях. По данным Страны, сразу после войны Соболев сохранял контроль над супермаркетами "Обжора", но потом их отобрали. Депутат не терял попыток вернуть утраченное. LIGA.net со ссылкой на источник в МВД также сообщает, что такая версия рассматривается.

Сам Соболев после покушения и убийства сына хранит молчание. Детали расследования не озвучивают и в полиции.