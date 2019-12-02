Киевская полиция рассказала подробности погрома ресторана на Позняках

Полиция установила личность владельца автомобиля, протаранившего вход в кафе

В результате погрома в пиццерии MisterCat в Киеве пострадали восемь человек.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Установлено, что группа из нескольких человек повредила имущество кафе и входные двери автомобилем BMW и скрылась с места происшествия. Во время драки пострадали работники заведения. Кроме того, они напали на охранную фирму.

"Полиция установила личность владельца иномарки, им оказался 39-летний киевлянин. Также устанавливает других лиц, причастных к правонарушению", – сказано в сообщении.

Решается вопрос о внесении указанного уголовного преступления в Единый реестр досудебного расследования по предварительному квалификацию ч.2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины и проведения дальнейшего расследования.

Блогер Мирослав Олешко в Facebook написал, что нарушителей было около 20 человек. Все – кавказской внешности.

"После приезда за три минуты охраны Шериф, побили саму охрану Шериф, посетителей, персонал – официантов, девушку менеджера, кальянщиков. После чего заехали автомобилем в само заведение, почти протаранив двери", – сообщил он.

По словам Олешко, полиция приехала через 40 минут.

Напомним, вечером, 1 декабря, в Киеве, в районе станции метро Позняки в пиццерию MisterCat ворвалась толпа неадекватных людей и устроила массовую драку.

Как ранее сообщал Фокус:

1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover черного цвета, в котором находился бизнесмен, депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев. Погиб его сын. Убийца стрелял в Соболева, но попал в трехлетнего ребенка.