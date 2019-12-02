Киевская полиция рассказала подробности погрома ресторана на Позняках
Полиция установила личность владельца автомобиля, протаранившего вход в кафе
В результате погрома в пиццерии MisterCat в Киеве пострадали восемь человек.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.
Установлено, что группа из нескольких человек повредила имущество кафе и входные двери автомобилем BMW и скрылась с места происшествия. Во время драки пострадали работники заведения. Кроме того, они напали на охранную фирму.
"Полиция установила личность владельца иномарки, им оказался 39-летний киевлянин. Также устанавливает других лиц, причастных к правонарушению", – сказано в сообщении.
Решается вопрос о внесении указанного уголовного преступления в Единый реестр досудебного расследования по предварительному квалификацию ч.2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины и проведения дальнейшего расследования.
Блогер Мирослав Олешко в Facebook написал, что нарушителей было около 20 человек. Все – кавказской внешности.
"После приезда за три минуты охраны Шериф, побили саму охрану Шериф, посетителей, персонал – официантов, девушку менеджера, кальянщиков. После чего заехали автомобилем в само заведение, почти протаранив двери", – сообщил он.
По словам Олешко, полиция приехала через 40 минут.
Напомним, вечером, 1 декабря, в Киеве, в районе станции метро Позняки в пиццерию MisterCat ворвалась толпа неадекватных людей и устроила массовую драку.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover черного цвета, в котором находился бизнесмен, депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев. Погиб его сын. Убийца стрелял в Соболева, но попал в трехлетнего ребенка.
- 6 ноября в Киеве произошло покушение на бизнесмена Игоря Сало. Мотоциклист положил взрывчатку на его автомобиль. В результате взрыва погиб сотрудник полиции охраны. Также получили ранения двое человек, один из них – бизнесмен.