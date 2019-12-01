Сыну депутата Соболева пуля попала в голову, мальчик скончался по дороге в больницу

В автомобиле во время покушения находилась и супруга депутата

В автомобиле Range Rover, который обстреляли в центре Киева, кроме депутата Вячеслава Соболева и его трехлетнего сына также находилась супруга. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на источники.

Соболев рассказал полицейским, что он отъехал от ресторана "Марио" со своей семьей и остановился на светофоре. В этот момент он услышал выстрел, после чего сразу закричала его супруга.

Сидевший на заднем сидении сын Александр получил огнестрельное ранение в голову. Соболев выбежал на улицу и звал на помощь. Приехавшие медики погрузили мальчика в "скорую", но он скончался по пути в больницу.

Важно

Стрельба в центре Киева: Убийца стрелял в водителя, но попал в трехлетнего ребенка

Такую же версию событий приводит и журналист Юрий Бутусов в Facebook. Он сообщил, что киллер произвел выстрел, когда Соболев отъезжал от ресторана "Марио".

Стрельба произошла на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Киллер стрелял в водителя, но попал в трехлетнего ребенка. Он скончался в "скорой" по дороге в больницу. По данным СМИ, убийца скрылся на автомобиле Lexus.

Позже стало известно, что за рулем автомобиля находился депутат Киевского облсовета от БПП Вячеслав Соболев. В прошлом он донецкий бизнесмен, основатель сети супермаркетов "Обжора" (продал ее в 2007 году), одно время был заместителем мэра Донецка Александра Лукьянченко и занимал должность замглавы Нафтогаза. В Киеве он владеет рестораном "Марио".

Как ранее сообщал Фокус:

6 ноября в Киеве произошло покушение на бизнесмена Игоря Сало. Мотоциклист положил взрывчатку на его автомобиль. В результате взрыва погиб сотрудник полиции охраны. Также получили ранения двое человек, один из них – бизнесмен.