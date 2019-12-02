В Соболева стреляли из дома напротив, подозреваемым по 18 и 19 лет, – полиция

Следствие рассматривает три версии покушения

Киллер стрелял в депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева из дома. Об этом сообщил на брифинге руководитель Нацполиции Игорь Клименко.

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По его словам, сначала рассматривалась версия, что киллер стрелял из автомобиля, но, когда эксперты отследили траекторию полета пули, оказалось, что убийца находился в доме напротив. В этом доме были обнаружены доказательства, в частности коробка, в которую упала гильза после выстрела.

Оперативники обнаружили оружие, из которого вероятно был произведен выстрел. Стреляли из карабина калибром 7,62 мм. В ближайшее время будет произведен следственный эксперимент, а суд изберет меру пресечения подозреваемым.

Полицейские задержали двоих подозреваемых. Им по 18 и 19 лет. Один является уроженцем Западной Украины, второй - Центральной.

Глава столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что в ходе обысков были обнаружены фальшивые документы и другие доказательства. По его словам, сейчас рассматриваются три версии покушения – семейно-бытовые проблемы, нынешняя профессиональная деятельности и финансово-экономическая деятельность Соболева. Последняя версия является приоритетной.

Соболева взяли под охрану полиции.

Как ранее сообщал Фокус:

1 декабря около 17:00 на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской произошло покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.