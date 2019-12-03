Донбасский синдром. Соцсети — о том, как ветераны становятся наемными убийцами

Пока полиция продолжает расследовать дело об убийстве трехлетнего Александра, который погиб от пули, предназначавшейся его отцу – депутату и ресторатору Вячеславу Соболеву, в соцсетях обсуждают личность двух подозреваемых, воевавших на стороне Украины в т.н. Добровольческой армии. Не остается без внимания и неприятная, но уже ставшей очевидной закономерность — все чаще исполнителями резонансных преступлений становятся ветераны русско-украинской войны.

Уже на следующий день, после того выстрел из карабина по ошибке оборвал жизнь трехлетнему ребенку, полиция задержала двух молодых людей – 18 и 19 лет, которым на данный момент уже объявили о подозрении. На брифинге рассказали – выстрел произвели из здания рядом, там нашли коробку, которая используется для того, чтобы после выстрела не потерять гильзу в темноте. Позже стало известно, что стреляли из хостела Fire Inn, который расположен по адресу ул. Тарасовская, 4. Подозреваемых задержали на съемной квартире, у них изъяли поддельные документы. Также правоохранители нашли оружие, из которого вероятно стреляли, его отправили на экспертизу.

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Версий, почему было совершено преступление и которые рассматривает полиция, несколько. "Основные версии, которые нами рассматриваются: это семейно-бытовые проблемы, финансово-хозяйственная деятельность, а также прошлая и в настоящее время профессиональная политическая деятельность гражданина", – отметил глава Нацполиции.

И хоть правоохранители не раскрывают имена подозреваемых, они уже стали известны. Это Андрей Лаврега и Евгений Семенов. Они оба служили на Донбассе в составе добровольческих подразделений, при этом в зону АТО они отправились еще будучи несовршеннолетними. Лаврега несколько раз был ранен и получил от пятого президента Петра Порошенко орден "За мужество" ІІІ степени.

Сначала сообщалось, что подозреваемые – выходцы из "Правого сектора", но в организации это опровергли. По состоянию на сейчас известно, что молодые люди служили в Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша под началом комбата Андрея "Червня" Гергерта. Гергет рассказал, что Лаврега был снайпером, хорошо себя показал на фронте и вернулся домой около семи месяцев назад.

"Андрей Лаврега – если это тот, о ком я думаю, – один из самых смелых бойцов был. По-моему, сам из Черкасской области. Воевал в течение трех лет. Это просто страшно долгий срок. Армия воюет по три месяца – потом ротация бригад. Он был снайпером. Очень смелый и хороший парень. Награжден государственными наградами. Причем Лаврега очень молодой. Он пришел на войну добровольцем, когда ему было всего 17 лет", – рассказал Червень.

Комбат при этом допустил, что его бывший подчиненный мог связаться с уголовниками, поскольку в последние месяцы он якобы не отвечал на звонки. Одновременно Гергет призвал не возлагать вину за преступление на все добровольческое движение в целом и отметил, что в стране так и не создана система реабилитации бойцов после возвращения с фронта.

Эта позиция, частично возлагающая вину на государство, нашла в соцсетях отклик.

Незамеченным не остался и тот факт, что в подавляющем большинстве случаев в преступлениях оказываются замешанными ветераны из добровольческих подразделений, но не ВСУ.

Многих комментаторов удивил и возраст подозреваемых, юность которых дала некоторым пользователям повод усомниться в том, что полиция задержала настоящих убийц.

Менее популярным, но не менее важным стал вопрос, почему добровольческие подразделения продолжают привлекать в свои ряды несовершеннолетних. И можно ли в таком случае перекладывать вину на плохо организованную государством реабилитацию, если речь идет о подростках, которых учили убивать в парамилитарных организациях или, так сказать, юридически неопределенных вооруженных формированиях?

Некоторые пользователи в т.ч. из тех, кто лично знал подозреваемых, не верят, что они могли пойти на такое тяжкое преступление. И характеризуют их "с хорошей стороны". Или пытаются найти несоответствия в "стройной версии" полиции: мол, слишком стремительно велось расследование.

Впрочем, пользователей, которые ставят под сомнение официальную версию, немного. Больше тех, кто пытается понять, зачем молодые люди пошли на это преступление, а не попытались найти более полезное для себя и общества занятие.

Многие пользователи, имеющие отношение к добровольческому движению, осудили преступление, но высказали предположение, что добробаты намеренно пытаются дискредитировать.

Пока полиция новой информации не сообщает, а отец и мать убитого мальчика ничего не комментируют. Будет ли установлен заказчик этого громкого преступления, и, что важнее, смогут ли государство и добровольцы найти общий язык и начать решать накопившийся ворох проблем — покажет время.