Украина
На Закарпатье прямо во время движения загорелся грузовик
У грузовика полностью сгорела кабина
В Закарпатской области вблизи от села Ганьковица, вечером 2 декабря прямо во время движения загорелась фура. Об этом сообщает местный портал Mukachevo.
Пожар произошел, когда фура ехала по трассе Киев-Чоп.
Очевидцы ЧП говорят, что у грузовика полностью сгорела кабина. Сейчас нет деталей о пострадавших, подробности инцидента выясняют компетентные органы.
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 октября в Киеве на остановке общественного транспорта сгорел троллейбус. В салоне находились около 40 пассажиров.
- Утром 2 декабря в городе Кривой Рог на территории троллейбусного депо произошел пожар, в результате которого частично сгорел троллейбус.