У грузовика полностью сгорела кабина

В Закарпатской области вблизи от села Ганьковица, вечером 2 декабря прямо во время движения загорелась фура. Об этом сообщает местный портал Mukachevo.

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Пожар произошел, когда фура ехала по трассе Киев-Чоп.

Очевидцы ЧП говорят, что у грузовика полностью сгорела кабина. Сейчас нет деталей о пострадавших, подробности инцидента выясняют компетентные органы.

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Как ранее сообщал Фокус:

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