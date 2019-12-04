СМИ: В Украине планируют легализовать некачественные медикаменты из-за границы

Законопроект авторства депутатов от "Голоса" вызвал критику экспертов

В Украине хотят легализовать некачественные лекарства, ввезенные из-за границы. Парламент уже рассматривает законопроект фракции "Голос", который де-факто разрешает импорт непроверенных медикаментов и несет угрозу миллионам. Об этом говорится в статье, опубликованной интернет-изданием "Обозреватель".

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Как отмечается в статье, в страну завезут десятки препаратов из Вьетнама, Индии, Сенегала, Конго, Бангладеша и третьих стран. При этом качество никто контролировать не сможет.

6 сентября в парламенте зарегистрирован проект закона №2089, авторства двух народных депутатов от фракции "Голос" Ольги Стефанишиной и Александры Устиновой.

"Этот законопроект может изменить рынок лекарственных препаратов. Нардепы уверяют, что благодаря их инициативе цены на медикаменты упадут в среднем на 20-30%. Эксперты же резко критикуют идею. Ведь на прилавках украинских аптек появятся сотни неизвестных единиц из стран третьего мира (Африки и Азии). Некачественные и опасные лекарства никто проконтролировать не сможет, у государства эту функцию забирают. Цель такой идеи - дать заработать крупным международным фирмам, в том числе из стран третьего мира", - утверждает автор материала.

Авторы проекта закона уверяют, что их цель - снизить цены на лекарства в среднем на 20-30%. Мол, из других стран в Украину завезут десятки новых препаратов-аналогов, и украинцы в аптеках смогут выбрать то, что дешевле.

Свою идею авторы законопроекта аргументируют тем, что компания, разработав один медицинский препарат, оформляет на него патент (авторское право) на срок до 20 лет. После окончания действия они это право продлевают, не давая своим конкурентам выпускать аналоги. На этом зарабатывают деньги фармацевтические компании, украинцы же платят больше.

Специалисты в пух и прах раскритиковали идею и призвали народных депутатов не голосовать за изменения. В чем же дело? Эксперты говорят прямо: законопроект не отвечает европейским, международным правилам. Если его примут, то в Украину будут тоннами ввозить некачественные и главное неэффективные лекарства. А это прямо ставит под угрозу всех украинцев — от маленьких детей до пенсионеров, отмечается в материале.

"Стоит обратить внимание на такой важный термин как "параллельный импорт". В "Голосе" хотят прямо легализовать некачественные препараты из третьих стран — Сенегала, Конго, Ганы, Мали, Индии, Китая и других. Дело в том, что в тексте проекта никто не прописал, отвечает ли ввезенное в страну лекарство стандартам и нормам, или нет. Условно говоря — в таблетке "Аспирин" мел или реальные лекарственные средства? Врачи на этот счет говорят прямо: "Фактически Украину планируют превратить в мировую свалку некачественного дешевого хлама".

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в странах третьего мира процент фальсифицированных лекарств более 10%. А в Украине цифра таких некачественных медикаментов может достигать и 50%.