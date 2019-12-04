Город у моря огня. Кто был наказан за громкие пожары в Одессе

В Одессе 4 декабря загорелось здание, в котором расположены различные учреждения, в том числе колледж, погибли люди. Фокус обратил внимание на то, что такие пожары для Одессы не редкость, а виновных при этом подолгу не могут установить и наказать

Старинное здание на улице Троицкой загорелось в среду утром. По всей видимости, пожар, разгоревшийся на третьем этаже в помещении Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, отрезал пути к отступлению: по словам очевидцев, люди выпрыгивали с четвертого и пятого этажей на припаркованные внизу машины. Как сообщает Думская, по сведениям на 14 часов, в больницах находится 21 человек, один учащийся колледжа и один пожарный – в тяжелом состоянии. Погибла преподавательница колледжа.

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В последнее время такие трагедии в Одессе случаются регулярно, Фокус напоминает о самых резонансных из них.

Детский лагерь "Виктория"

Ночью 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" загорелась двухэтажная деревянная постройка. Погибли три девочки, которые жили в одной комнате, расположенной над эпицентром пожара, еще три ребенка попали в больницу.

Сразу после трагедии эксперты заявили, что на противопожарную безопасность в лагере не обращали внимания. В частности, строители не предусмотрели подъезды для пожарных машин к корпусам и пожарному водоему, который был заполнен лишь на треть. Здание оказалось выстроенным из еловых бревен, которые к тому же были покрыты горючими лакокрасочными материалами. В ГСЧС утверждали, что обращали внимание руководства учреждения на все эти нарушения, однако в администрации на них закрыли глаза, утверждая, что на скорейшем открытии лагеря настаивали городские чиновники. Дело в том, что накануне трагедии оздоровительный лагерь "Виктория" прошел реконструкцию, которая стоила городскому бюджету 60 млн грн. 26 мая 2017-го состоялось торжественное открытие.

Здание сгорело дотла, поэтому теперь невозможно установить точную причину пожара. Следствие рассматривало четыре версии: поджог, короткое замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнем, либо с электроприборами – якобы кто-то забыл выключить кипятильник.

После трагедии подозрение в нарушении норм противопожарной безопасности объявили директору лагеря "Виктория" Петросу Саркисяну, а также ответственной за пожарную безопасность старшей воспитательнице Наталье Янчик. Помимо этого объявили о подозрении в служебной халатности заместителю городского головы Одессы Зинаиде Цвиринько, экс-начальнику Киевского райотдела ГСЧС в Одесской области Валерию Дяченко и проверявшему лагерь инспектору этого ведомства Леониду Бондарю. Весной 2018 года суд приговорил воспитательницу Янчик к трем годам заключения условно. В отношении других фигурантов дела приговоров еще не было.

Прошлым летом лагерь "Виктория" вновь принял постояльцев, которых разместили в каменных корпусах. Деревянные домики по-прежнему остаются под запретом.

Психиатрическая больница

Вечером 10 июня 2019 года загорелось здание одного из отделений психиатрической лечебницы на улице Воробьева, в котором лечились ветераны Второй мировой и войны в Афганистане, многие из них были не в состоянии самостоятельно передвигаться. Пожарные отмечали, что вызов поступил слишком поздно: к моменту их приезда огонь распространился на площади 300 кв. м и успел перекинуться на крышу. На месте трагедии погибло четыре человека, в том числе медсестра, которая спасала пациентов, пока не потеряла сознание от отравления угарным газом. Впоследствии в больнице умерло еще трое пациентов больницы.

Полиция предполагала, что причиной трагедии стал поджог. В пользу этой версии говорит тот факт, что пожары в больнице случались и до лета 2019-го, последний – в апреле, но они обходились без жертв. Сотрудники больницы предполагали, что таким образом кто-то пытается выжить медучреждение, чтобы забрать землю. Следствие продолжается.

Отель "Токио Стар"

Ночью 17 августа 2019 года возник пожар в гостинице "Токио Стар", расположенной по адресу ул. Водопроводная, 1а. К приезду пожарных выяснилось, что огонь успел распространиться на площади более 1 тыс. кв. м. К тушению привлекли 65 спасателей и 13 единиц техники, которые справились с задачей за три часа. Сотрудники ГСЧС установили, что погибли 8 человек, пострадали 10, спустя несколько часов умер еще один раненый. Полиция рассматривала несколько версий причин трагедии: нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное пользование огнем постояльцами и сокрытие улик после убийства, однако последняя версия не подтвердилась.

Главным подозреваемым стал предприниматель Вадим Черный, который, впрочем, полностью отрицает свою вину. Суд отправил его в СИЗО, предусмотрев возможность выхода под залог в размере 53 млн грн. В конце ноября меру пресечения изменили: Черного поместили под круглосуточный домашний арест. Еще одна подозреваемая – администратор отеля Ирина Паровик – помещена под ночной домашний арест. В прокуратуре журналистам рассказали, что остальные подозреваемые – совладелец отеля и главный инженер – скрылись от следствия, их объявили в розыск. Следствие по делу продолжается, суд продлил его сроки до февраля 2020 года.