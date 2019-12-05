Автокресло раздора. Как службы такси будут соблюдать новые правила перевозки детей

"Недавно был случай – меня чуть женщина не побила, причем в это время у нее на руках младенец спал, – рассказывает Фокусу Петр, водитель службы такси Uklon, – Принял заказ. Выходит из парадного женщина с грудничком на руках и рядом шагает мальчик лет пяти. Без лишних вопросов размещаются ко мне в машину. Я говорю женщине, что у меня, как вы видите, нет автокресел, даже одного. На что женщина сначала спокойно говорит, что ехать-то всего 10 км, да и в случае чего – сама штраф заплатит, всю ответственность берет на себя. Я ей так же спокойно отвечаю, что ладно штраф, но я грех на душу брать не стану – не повезу я мать с двумя маленькими детьми без спецсредств в машине. После этого дама взрывается, начинает кричать и твердо уверяет, что из машины не выйдет – вези ее по адресу и все тут. Диалог длился почти 20 минут. Я, конечно, не повез их никуда, уговоры и угрозы не сработали. Штраф то она может и заплатит, но нарушение правил перевозки детей за мной будет числиться", – говорит таксист Uklon и добавляет, что среди его коллег такие случаи в последнее время не редкость.

По словам водителя Петра, новые изменения в законе о правилах перевозки детей создали для служб такси проблему – с одной стороны, угроза штрафа, а с другой – потеря определенной категории клиентов.

Ожидайте или доплатите: как найти такси с автокреслом

Но выход есть, во всяком случае, для такси и их пассажиров. Специалист по внешним коммуникациям компании Uklon Николь Борман рассказала Фокусу о том, что в 1 квартале 2020 года появится отдельный класс автомобилей "Детский", который позволит отдавать такие заказы только тем водителям, у которых есть детское кресло. А уже 15 декабря в приложении Uklon появится опция "детское автокресло" и драйвера будут видеть её перед подтверждением заказа (таким образом, клиентам не нужно будет оставлять комментарий).

"Мы провели опрос среди наших водителей и уже точно знаем, что у 1000 есть собственные детские кресла и этого более чем достаточно, так как процент заказов с детьми небольшой. В то же время мы понимаем, что после вступления в силу закона и его пиара, количество заказов вырастет, и Uklon уже ведет переговоры с дистрибьюторами детских кресел по вопросам поставки их для водителей, подключенных к сервису", — говорит представитель службы такси.

Также Николь Борман отмечает, что минимальный рост тарифов с опцией "детское кресло" возможен, так как часть водителей специально будут покупать кресла, чтобы обслуживать клиентов с детьми.

"Наша компания всячески поддерживает инициативы, которые направлены на безопасность на дорогах, но основной вопрос не к качеству самого закона, а к непосредственному контролю за его исполнением, так как вы сами знаете, что сейчас многие ездят без ремней безопасности, превышают допустимую скорость и никто за это не штрафует. А будут ли штрафовать тех, кто везет ребенка без автокресла? Считаю, что реальный контроль будет возможен только после внедрения видеофиксации. Сейчас же мы можем надеяться на честность граждан", — говорит представитель Uklon.

Пока Uklon лишь готовится к дополнительному сервису и "катает" детей без дополнительной платы, правда, заказ приходится ждать дольше обычного. Фокус провел эксперимент: без указания "поездка с ребенком" автомобиль приезжает в течение 10 минут, с указанием – ждать пришлось почти полчаса. В еще одной службе, ON Taxi, тариф на перевозку детей уже увеличили – плюс 50 грн к заказу, но подача машины также занимает дополнительное время.

А вот в Uber пошли другим путем: хочешь ехать с ребенком – бери свое кресло.

"Uber стремится предоставлять безопасные и надежные услуги. Мы с уважением относимся к украинским законам, поэтому пассажиры с детьми могут использовать для поездки собственное автокресло", — говорит Фокусу пресс-секретарь Uber Ирина Комисарук.

К слову, сразу после подписания президентом закона о штрафах за нарушение правил перевозки детей, одна из крупных национальных торговых сетей заявила о росте продаж автокресел в 10 раз.

Сегодня средняя цена на автокресло 1500 грн, автомобильный бустер (специальная подушка) обойдется дешевле, в среднем, около 800 грн. Есть и совсем экономный вариант – адаптер для ремня безопасности стоит от 70 грн, а его использование не перечит букве закона. И здесь следует подчеркнуть, что далеко не все продаваемые в стране "спецсредства" на самом деле повышают безопасность детей. Достаточно вспомнить скандал в Великобритании, когда СМИ выяснили, что гиганты онлайн-торговли, такие как Amazon, eBay и AliExpress продают запрещенные в стране (и совершенно бесполезные) бескаркасные автокресла для детей. Такие, как вот на этом видео краш-теста:

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Закон есть, а правил перевозки детей — нет

За нарушение правил перевозки детей оштрафуют на 510 грн, за повторное нарушение – уже на 850 грн. В законе четко прописано: лица возрастом менее 12 лет или ростом менее 145 см обязаны находиться в спецсредствах, но при этом нет четкой формулировки "автокресло", а значит, для украинцев вновь появился повод подискутировать как в социальных сетях, так и непосредственно с представителями закона, если их решат оштрафовать на дороге.

"У нас в т.н. законе об автокреслах нет ни единого упоминания автокресел, – рассказывает Фокусу эксперт по безопасности на дорогах Владимир Караваев. – Помимо этого, в законе упоминаются правила перевозки детей, которые в Украине попросту отсутствуют. Они нигде у нас не прописаны. Очевидно, законотворцы посчитали, что ПДД, где есть несколько пунктов о перевозке детей, будет достаточно. Там как раз идет речь о росте и возрасте ребенка и об этих самых спецсредствах, при этом нет четкого определения спецсредствам".

По словам Караваева, Нацполиция уже заявила о том, что якобы за последнее время вынесено около 60 постановлений за отсутствие детского кресла в автомобиле. Но закрадываются большие сомнения, что именно такую формулировку использовали представителя закона, выписывая постановления.

"В Европе действительно существуют правила перевозки детей. Правила говорят о том, что в возрасте от 0 до 6 месяцев ребенок перевозится исключительно в люльке и в горизонтальном положении. От 6 месяцев до 7 лет – в автокресле. От 7 до 12 лет – ребенок может перевозиться с помощью бустеров или адаптеров, который надевают на ремень безопасности, чтобы убрать его с шеи ребенка. У нас эти правила нигде не прописаны. И поэтому, если вы посадите ребенка в автомобиль на подушку, пристегнув ремнем безопасности, опустив его на минимально низкое положение – то правила ПДД выполнены", – продолжает эксперт.

Если все так просто и автокресло не нужно, зачем службам такси увеличивать тарифы на перевозку детей или вовсе отказываться от таких заказов?

"Это спекуляция, – объясняет Владимир Караваев, – ведь в правилах прописан пункт о том, что пассажиры службы такси могут не пользоваться ремнями безопасности".

Но в сложившейся ситуации важно не то, как родители или водители будут обходить новый закон "об автокреслах", ища в нем несовершенства, самое главное – безопасность ребенка. Шумиха, развернувшаяся вокруг закона о перевозке детей, направлена на то, чтобы лишний раз напомнить родителям, как важно правильно фиксировать малыша в машине, а при выборе автокресла ориентироваться не на цену, а на то, как то или иное изделие показало себя в краш-тесте. Благо, в Европе есть организации, например, немецкий клуб автомобилистов ADAC, которые регулярно проводят такие проверки, выкладывая результаты в Youtube.

"В законе сказано, что перевозить детей нужно используя спецсредства, если предусмотрено конструкцией автомобиля. А в моем автомобиле такая конструкция не предусмотрена – на заднем сидении нет ремней безопасности. Значит, условно я не нарушаю закон?" – говорит киевлянка Ольга Чупак в беседе с Фокусом.

Закон, возможно, и не нарушает, а штраф, возможно, все равно заплатит, но вопрос должен звучать иначе: как привести в соответствие дух и букву закона и добиться его выполнения всеми участниками рынка. Ведь жизнь и здоровье ребенка дороже любого автокресла.