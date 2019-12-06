Утром в Киеве "заминировали" центральный железнодорожный вокзал
Ранним утром 6 декабря в Киеве по линии "102" поступило сообщение о минировании центрального железнодорожного вокзала. На место были направлены экстренные службы города.
Об этом сообщает Информатор.
Вызов поступил около 05:20.
В настоящее время правоохранители проводят проверку помещений. Аноним заявил, что взрывчатка находится в здании центрального вокзала. Никаких подробностей он не сообщил.
На месте работают полицейские, а также дежурят спасатели и медики.
Как ранее сообщал Фокус:
- Летом по Киеву прокатилась волна сообщений о минировании объектов. Анонимные сообщения поступили в ТРЦ, супермаркеты, роддома и вузы.
- В Киеве суд приговорил к 6 годам лишения свободы мужчину по факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва в столичном метрополитене.