Утром в Киеве "заминировали" центральный железнодорожный вокзал

Ранним утром 6 декабря в Киеве по линии "102" поступило сообщение о минировании центрального железнодорожного вокзала. На место были направлены экстренные службы города.

Об этом сообщает Информатор.

Вызов поступил около 05:20.

В настоящее время правоохранители проводят проверку помещений. Аноним заявил, что взрывчатка находится в здании центрального вокзала. Никаких подробностей он не сообщил.

На месте работают полицейские, а также дежурят спасатели и медики.

Как ранее сообщал Фокус:

Летом по Киеву прокатилась волна сообщений о минировании объектов. Анонимные сообщения поступили в ТРЦ, супермаркеты, роддома и вузы.