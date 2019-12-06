Ryanair в начале 2020-го прекратит полеты из Киева в Нюрнберг и Скавсту
Лоукост Ryanair с вступлением в силу в конце марта 2020 года летнего расписания полетов прекратит летать из Киева в аэропорт Скавста в 100 км от Стокгольма (Швеция) и в Нюрнберг (Германия). Об этом сообщил портал avianews.
В пресс-релизе говорится, что дальнейшие задержки с поставкой самолетов Boeing 737 MAX привели к тому, что авиакомпания вновь пересмотрела свои планы по расширению флота и рассчитывает получить теперь только 10 самолетов в летнем расписании 2020 года вместо 20.
Также Ryanair снизил прогноз числа перевезенных пассажиров на 2021 финансовый год, который начнется 1 апреля 2020 года и продлится до 31 марта 2021 года: с 157 млн до 156 млн пассажиров.
Первоначальные планы компании предусматривали получение 58 Boeing 737 MAX к концу мая 2020 года. Позже это число было пересмотрено сначала до 30, а затем 20 единиц.
Ryanair заказал у производителя 135 самолетов в специальной модификации 737 MAX 200, которая имеет не стандартные 189 кресел, а 197.
В летнем расписании 2020 года прямые рейсы из аэропорта Киев в Нюрнберг планирует выполнять Wizz Air. Рейсы из аэропорта Борисполь в основной аэропорт Стокгольма – Арланда (расположен в 40 км от города) планирует выполнять МАУ.
Как ранее сообщал Фокус:
- С 21 декабря 2019 года Ryanair запускает прямые авиарейсы из Херсона в Краков. С апреля он начнет летать по маршруту Львов-Будапешт.
- Ryanair изменил название самолетов серии Boeing 737 MAX, с которой были связаны две крупных авиакатастрофы. На носу одного из самолетов появилась надпись 737-8200.