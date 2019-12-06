PPC Day – бесплатная онлайн-конференция по контекстной рекламе

Контекстная реклама — самый эффективный инструмент продвижения онлайн, но как не спускать бюджет в трубу и сделать так, чтобы клик пользователя приводил его к покупке? Ответы на эти вопросы и не только вы узнаете от топовых специалистов-практиков компаний TripMyDream, Citrus, WebPromo, Comfy.ua, ITForce, Median ads, Netpeak, MOAB и других

13 декабря на PPC Day.

Бесплатная конференция PPC Day от Академии интернет-маркетинга WebPromoExperts — это:

8 часов практической информации и работающих кейсов;

14 докладов от тех, кто добился успеха в этой сфере;

онлайн-общение в чате и возможность задать любой вопрос спикеру в прямом эфире;

бонусы, акции, подарки от организаторов и партнеров.

Из докладов вы узнаете:

как управлять бюджетом кампании;

как найти новые способы оптимизации и снизить затраты на продвижение;

на что обращать внимание и как работать с аналитикой;

как правильно использовать все инструменты платного трафика именно для вашего бизнеса;

как автоматизировать процессы;

как правильно выявлять свою аудиторию и работать с ней;

настройки контекстной рекламы и рекламы в Facebook.

бонусы, акции от организаторов и партнеров.

Конференция будет особенно полезно, если вы:

владелец малого или среднего бизнеса, который хочет понять, как эффективно распределять бюджет на контекст;

интернет-маркетолог, который хочет быть в тренде и знать обо всех инструментах контекстной рекламы;

PPC-специалист, который хочет получить самую свежую и полезную информацию отрасли комплексно;

менеджер проектов, который хочет разобраться, как правильно работать с самым эффективным инструментом продаж онлайн.

А чтобы не упустить самое важное и иметь возможность изучить все до мелочей - приобретайте доступ к записям и презентациям.

Организаторы: WebPromoExperts, WebPromo

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