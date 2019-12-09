В Киеве неизвестные обезглавили памятник Данте Алигьери

В киевском парке Владимирская горка неизвестные частично разрушили монумент итальянскому поэту эпохи Возрождения Данте Алигьери. Об этом передает Delo.ua.

Вандалы отбили мраморную голову орла, который является частью скульптурной композиции. Столичные полицейские пока не комментировали инцидент.

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Отмечается, что в парке установлены камеры видеофиксации и тревожные кнопки, но на место ЧП правоохранителей никто не вызывал.

Памятник открыли в 2015 году в честь 750-летия со дня рождения автора "Божественной комедии" Данте Алигьери. В Киеве монумент торжественно презентовали при участии посла Италии в Украине Фабрицио Романо и мэра столицы Виталия Кличко. Памятник – совместное творение итальянского скульптора Лучано Массари и украинского архитектора Леонида Малого.

Как ранее сообщал Фокус: