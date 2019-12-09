Украинцы назвали Житомир лучшим городом Украины, – опрос

Украинцы назвали Житомир лучшим городом страны по уровню возможностей и свобод. Об этом говорится в результатах опроса социологической группы "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

Ивано-Франковск и Винница заняли следующие два места в рейтинге.

Города оценивали по 9 параметрам: возможность свободно выражать свои мысли, свободно передвигаться по всем частям города, возможность включаться в процесс формирования решений в городе, разнообразно проводить досуг, получать качественное образование, самореализовываться и заниматься предпринимательской деятельностью, получать достаточно денег за свою работу, свободно реализовать свои духовные потребности.

Значение индекса колеблется от 1 (ужасно) до 5 (отлично).

Опрос проводился 6 сентября - 10 октября в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Выборка включала 19200 респондентов.

Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 67,7%.

Как ранее сообщал Фокус:

В одном из магазинов Житомира в продаже появились зеленые носки с крылатыми фразами украинского президента Владимира Зеленского. В ассортименте представлены носки со словосочетаниями "Вийди отсюда, розбійник" или "Плохо чуєш мене?".