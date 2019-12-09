Минздрав прогнозирует в Украине два пика заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Украине зимой ожидается две волны заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что первая волна заболеваемости прогнозируется в декабре, а вторая – с конца января или начала февраля с возможным пиком на четвертой неделе 2020 года.

Минздрав прогнозирует, что в эпидемическом сезоне 2019-2020 годов гриппом и ОРВИ заболеют от 4,8 до 6,7 миллионов украинцев.

Специалисты Центра общественного здоровья рассчитали новый эпидемический порог для текущего сезона, который составит 476,7 на 100 тыс. населения.

С 1 октября по 1 декабря гриппом и ОРВИ в Украине переболели 3,5% населения страны. За этот период было госпитализировано 35 732 человека, из них – 80% дети.

Как ранее сообщал Фокус:

В феврале в Минздраве заявили, что эпидемиологический порог по гриппу превышен в 11 областях Украины.