Участник АТО заявил, что ему предлагали "взять на себя" вину за убийство Шеремета

Украина
Владиславу Грищенко пообещали, что его жена выйдет из-под ареста

Участник АТО Владислав Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство в Ивано-Франковской области заявил, что следователь предлагал ему признать себя виновным в деле журналиста Павла Шеремета.

Об этом он заявил в Печерском райсуде, сообщает Украинская правда.

"Ко мне пришло это лицо, следователь или кто, он не сказал, по какому делу пришел. Он только пришел и подал мне такой вот красивый листочек, где были очень четко четыре фотографии. На одной был Шеремет, которого взорвали, на второй был Жуков, Шаповал, журналистка и место взрыва на Чонгаре, когда электроэнергию в Крым не поставляли. И знаете, что мне сказали? Мне сказали, бери одно дело на себя, и твоя жена выходит из-под ареста", – сообщил Грищенко.

Он попросил, чтобы к материалам дела приобщили видео из кабинета, где проходил его разговор со следователем.

По его словам, Грищенко предлагали взять вину на себя за резонансные преступления еще несколько человек – "в звании полковник и майор".

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