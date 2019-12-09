Участник АТО заявил, что ему предлагали "взять на себя" вину за убийство Шеремета

Участник АТО Владислав Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство в Ивано-Франковской области заявил, что следователь предлагал ему признать себя виновным в деле журналиста Павла Шеремета.

Об этом он заявил в Печерском райсуде, сообщает Украинская правда.

"Ко мне пришло это лицо, следователь или кто, он не сказал, по какому делу пришел. Он только пришел и подал мне такой вот красивый листочек, где были очень четко четыре фотографии. На одной был Шеремет, которого взорвали, на второй был Жуков, Шаповал, журналистка и место взрыва на Чонгаре, когда электроэнергию в Крым не поставляли. И знаете, что мне сказали? Мне сказали, бери одно дело на себя, и твоя жена выходит из-под ареста", – сообщил Грищенко.

Он попросил, чтобы к материалам дела приобщили видео из кабинета, где проходил его разговор со следователем.

По его словам, Грищенко предлагали взять вину на себя за резонансные преступления еще несколько человек – "в звании полковник и майор".

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

Глава Национальной полиции Сергей Князев отрицал, что в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета произошел прорыв.

В конце прошлого года Луценко отметил, что "даже ФБР не смогло оказать никакой помощи " в установлении личностей исполнителей убийства.