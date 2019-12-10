Чиновник Нацгвардии сбил двух детей под Киевом, – ГБР
Начальник одного из отделов Нацгвардии Украины сбил двух детей в Бориспольском районе Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Отмечается, что военный, управляя своей машиной марки DAEWOO, не справился с управлением и сбил двух несовершеннолетних пешеходов. Пострадавшие получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения.
Как уточняет Нацполиция Киевской области, автомобиль DAEWOO совершил наезд на мальчика 9 лет и девочку 14 лет.
После наезда автомобиль столкнулся с бетонной электроопорой и перевернулся. В результате столкновения электроопора упала на автомобиль, причинив телесные повреждения двум пассажиркам. Они госпитализированы.
Правоохранители проверяют информацию, не находился ли военный за рулем в пьяном состоянии.
ТСН.ua сообщает, что в автомобиле находилось трое военнослужащих: водитель-мужчина и женщины-пассажиры.
Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение.
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