Украина
Под Киевом Porsche перевернул маршрутку, погибли два человека
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Микроавтобус раздавил людей
В городе Буча Киевской области столкнулись Porsche Cayenne и маршрутка Рута, погибли два человека.
Об этом сообщает Информатор.
В результате столкновения маршрутка упала на правый бок, а пассажиры выпали через окно. После этого "Рута" раздавила людей. Парень и женщина, погибли на месте. Еще три человека из микроавтобуса пострадали.Важно
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В соцсетях жители Бучи пишут, что на этом перекрестке это уже не первая серьезная авария. Люди не единожды просили установить на данном участке светофор.
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