Солдат запаса. Экс-политзаключенный Сенцов стал на учет в военкомат

Украинский режиссер, экс-политзаключенный Кремля Олег Сенцов, стал на воинский учет и получил временное удостоверение военнообязанного.

Об этом он написал в Facebook.

"Поскольку я сейчас почти киевлянин – пошел и стал на военный учет. Теперь я солдат запаса и если что...", – написал Сенцов.

"Военкоматы конечно поражают своей обшарпанность, но люди внутри очень хорошие. Так и с нашей страной: народ хороший, а нормальное государство построить никак не в состоянии", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

24 сентября 2018 года Муниципальный совет Парижа проголосовал за то, чтобы незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов стал почетным гражданином столицы Франции.