Сенцов стал первым за десять лет лауреатом премии из европейской страны и первым ее лауреатом из Украины

Украинский режиссер, экс-политзаключенный Кремля Олег Сенцов получил премию Сахарова "За свободу мысли".

Об этом сообщает Укринформ.

"Я поздравляю украинского режиссера, писателя, которому в 2018 году присудили премию Андрея Сахарова. За свое мужество он заплатил очень большую цену", – сообщил президент Европарламента Дэвид Сассоли.

Церемония состоялась в Европарламенте, в главном зале заседаний законодательного органа ЕС.

Премия "За свободу мысли" была учреждена Европарламентом в 1988 году и вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. Она названа в честь советского правозащитника и диссидента Андрея Сахарова. Он также стал жертвой преследований властей. За свою правозащитную деятельность ученый был лишен всех советских наград и премий и в 1980 году выслан с женой Еленой Боннэр из Москвы.

Премия предусматривает денежное вознаграждение в 50 тысяч евро.

25 октября 2018 года Европарламент решил вручить Сенцову премию имени Сахарова, когда он находился в российской тюрьме.

Кроме Сенцова на премию претендовали организации, которые спасают мигрантов в Средиземном море, а также марокканский активист Нассер Зефзафи. На соискание премии режиссера выдвинула группа Европейской народной партии в Европейском парламенте. Сенцов стал первым за десять лет лауреатом премии из европейской страны и первым ее лауреатом из Украины.

12 ноября председатель Европейского парламента Антони Таяни вручал награду сестре политзаключенного Наталье Каплан и адвокат Дмитрию Динзе.

Как ранее сообщал Фокус:

Олег Сенцов был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. 7 сентября 2019 года он вернулся в рамках обмена пленными в Украину.

Сразу после возвращения Сенцов заявил, что "даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко. Враг силен и сдаваться не собирается".

Также Сенцов считает, что конфликт с РФ – "во многом информационный", и бороться с ним можно только правдой. И "проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том что его поддерживает большинство россиян".

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что готов пожать руку президенту России Владимиру Путину, если это поможет освободить украинских политзаключенных.