"Игра престолов" и Зеленский: что чаще всего спрашивали у Google украинцы в 2019 году

Украинцев в уходящем году больше всего интересовали восьмой сезон сериала "Игра престолов", на втором и третьем месте – персоны президента Владимира Зеленского и скончавшейся в марте российской певицы Юлии Началовой. Об этом свидетельствуют данные отчета Google, сообщила "ВВС Украина".

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"Традиционно люди в Украине больше интересуются сериалами и спортом, чем политикой. Также стоит отметить, что запросов на украинском языке становится все больше", – сообщил директор по бизнес-операциям Google в Восточной Европе Дмитрий Шоломко.

Самые популярные поисковые запросы года (на языке оригинала)

Зеленский Юлия Началова Заворотнюк Результаты выборов 2019 Децл Чернобыль Дебаты Порошенко Евровидение 2019

Персоны года

Владимир Зеленский Анастасия Заворотнюк Петр Порошенко MARUV Потап Игорь Смешко Игорь Коломойский Билли Айлиш Валерий Легасов Алла Мазур

Запросы, которые начинались со слов "Что такое…?"

Томос Подагра Формула Штайнмайера Вислово Дебаты Сонный паралич Зона 51 Импичмент NFC Мажоритарка

Запросы, которые начинались со слова "Почему…?"

Падает доллар Умер Децл Умерла Юлия Началова Зеленский не пришел на стадион Взорвался Чернобыль В Киеве туман Скисает молоко На Троицу нельзя купаться Нельзя ходить в туалет ночью Не работает Инстаграм

Запросы, которые начинались со слова "Как…?"

Сделать Инстаграм темным Удалить аккаунт Инстаграм Узнать свой номер телефона Проверить себя в списках избирателей Говорят животные Ухаживать за орхидеями Кушать авокадо Перевести деньги с телефона на телефон Сделать слайм без клея Завязать шнурки

Фильмы года

Джокер Мстители: Финал Аквамен Оно 2 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел Король Лев Однажды в Голливуде Капитан Марвел Захар Беркут Как приручить дракона 3

Сериалы года

Игра престолов 8 сезон Чернобыль Тайная любовь Крепостная ИП Пирогова Школа. Випускний Жуки Ничто не случается дважды Ранняя пташка Молодежка 6 сезон

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