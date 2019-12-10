"Игра престолов" и Зеленский: что чаще всего спрашивали у Google украинцы в 2019 году
2019-12-10 18:14:20
Судя по запросам, украинцы больше интересуются сериалами и спортом, чем политикой
Украинцев в уходящем году больше всего интересовали восьмой сезон сериала "Игра престолов", на втором и третьем месте – персоны президента Владимира Зеленского и скончавшейся в марте российской певицы Юлии Началовой. Об этом свидетельствуют данные отчета Google, сообщила "ВВС Украина".
"Традиционно люди в Украине больше интересуются сериалами и спортом, чем политикой. Также стоит отметить, что запросов на украинском языке становится все больше", – сообщил директор по бизнес-операциям Google в Восточной Европе Дмитрий Шоломко.
Самые популярные поисковые запросы года (на языке оригинала)
- Зеленский
- Юлия Началова
- Заворотнюк
- Результаты выборов 2019
- Децл
- Чернобыль
- Дебаты
- Порошенко
- Евровидение 2019
Персоны года
- Владимир Зеленский
- Анастасия Заворотнюк
- Петр Порошенко
- MARUV
- Потап
- Игорь Смешко
- Игорь Коломойский
- Билли Айлиш
- Валерий Легасов
- Алла Мазур
Запросы, которые начинались со слов "Что такое…?"
- Томос
- Подагра
- Формула Штайнмайера
- Вислово
- Дебаты
- Сонный паралич
- Зона 51
- Импичмент
- NFC
- Мажоритарка
Запросы, которые начинались со слова "Почему…?"
- Падает доллар
- Умер Децл
- Умерла Юлия Началова
- Зеленский не пришел на стадион
- Взорвался Чернобыль
- В Киеве туман
- Скисает молоко
- На Троицу нельзя купаться
- Нельзя ходить в туалет ночью
- Не работает Инстаграм
Запросы, которые начинались со слова "Как…?"
- Сделать Инстаграм темным
- Удалить аккаунт Инстаграм
- Узнать свой номер телефона
- Проверить себя в списках избирателей
- Говорят животные
- Ухаживать за орхидеями
- Кушать авокадо
- Перевести деньги с телефона на телефон
- Сделать слайм без клея
- Завязать шнурки
Фильмы года
- Джокер
- Мстители: Финал
- Аквамен
- Оно 2
- Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
- Король Лев
- Однажды в Голливуде
- Капитан Марвел
- Захар Беркут
- Как приручить дракона 3
Сериалы года
- Игра престолов 8 сезон
- Чернобыль
- Тайная любовь
- Крепостная
- ИП Пирогова
- Школа. Випускний
- Жуки
- Ничто не случается дважды
- Ранняя пташка
- Молодежка 6 сезон
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