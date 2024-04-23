США используют ИИ для помощи ВСУ в нанесении атак по войскам РФ, — NYT

Проект Project Maven объединил ряд программ Пентагона в общую картину. Благодаря этому, утверждает журналист Дэвид Сэнгер, американцы помогали защитникам Украины, указывая направления для возможных атак по РФ.

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Война в Украине стала для американских вооруженных сил испытательным полигоном новейших военных технологий, в том числе оснащенных искусственным интеллектом (ИИ) систем выявления целей с помощью дронов. Об этом 23 апреля сообщает в The New York Times обозреватель Дэвид Сэнгер.

По словам журналиста, шесть лет назад гигант из Кремниевой долины подписал небольшой контракт на 9 миллионов долларов, чтобы задействовать навыки нескольких самых инновационных разработчиков для создания инструмента искусственного интеллекта, который поможет военным обнаруживать потенциальные цели на поле боя, используя записи с беспилотников.

Project Maven быстро стал ярким успехом в многочисленных попытках Пентагона перейти к ассиметричной войне и вскоре объединил данные из почти двух десятков других программ Министерства обороны и коммерческих источников в беспрецедентную общую оперативную картину. Таким образом, американцы указывали украинцам правильное направление, однако не давали им точных данных для прицеливания.

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Project Maven в новой версии войны

Украинцы быстро освоили технологии и создали своего рода теневой Project Maven, используя коммерческие спутниковые фирмы, такие как Maxar и Planet Labs, а также данные, собранные из каналов Twitter и Telegram. По информации Сэнгера, на снимках из Instagram, сделанных украинцами, часто видны окопные позиции и замаскированные ракетные установки. То есть снимки с БПЛА вскоре стали важнейшим источником данных о точном наведении на цель, как и данные о геолокации, полученные от российских солдат, которым не хватало дисциплины, чтобы выключить свои мобильные телефоны.

"Этот поток информации помог Украине нанести удар по российской артиллерии. Но первоначальная надежда на то, что изображение поля боя будет передаваться солдатам в окопах, подключенным к телефонам или планшетам, так и не оправдалась", — подчеркивает журналист, ссылаясь на полевых командиров.

Одним из ключевых элементов системы стала Starlink — сеть спутников, созданная Илоном Маском, которая часто была единственным средством связи солдат со штабом или друг с другом. По словам одного из чиновников Белого дома, которые приводит журналист, это подтвердило очевидное: сеть Starlink, состоящая из 4700 спутников, оказалась почти такой же хорошей, а иногда и лучше, чем миллиардные системы Пентагона.

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Напомним, 20 апреля в Палате представителей проголосовали за четыре законопроекта, два из которых касались выделения пакетов помощи Украине, остальные помогали Израилю, Тайваню и решали другие вопросы, важные для американцев. В первом законопроекте речь шла о конфискации замороженных российских активов, во втором — о предоставлении Украине оружия и другой поддержки на общую сумму 64 млрд долл.

Голосование Конгресса США за помощь Украине — важнейшее событие, считает историк и писатель Энн Эплбаум в колонке для The Atlantic. Но важно, что будет дальше, насколько западным союзникам удастся показать России, что эту войну ей не выиграть.