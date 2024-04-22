От дней до недель: когда в Украину поступит военная помощь США, — сенатор (видео)

Сенаторы из обеих партий Конгресса США уверяют в сверхбыстрых поставках оружия в Украину. При этом законопроект, который дает такую возможность, был заблокирован более полугода и должен пройти еще два этапа принятия.

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Сенатор-демократ из Палаты представителей Конгресса США Билл Китинг (Bill Keating) отказался называть точные сроки поставки в Украину оружия, которое подготовил Пентагон в рамках пакета военной помощи. Ориентировочно, оно приедет в промежуток от нескольких дней до недель. В пакете будут ракеты ATACMS, способные бить на расстояние до 300 км. О деталях поставки американского оружия шла речь на короткой пресс-конференции сенаторов, о которой рассказали на портале "Радио Свобода Украина".

Билл Китинг, отвечая на вопрос о датах поступления оружия, заявил, что оно приедет "быстрее", чем можно было бы предположить. При этом подчеркнул, что ни одна армия в мире не смогла бы передать пакет помощи в таком темпе.

"Оружие, которое мы будем поставлять сюда, я думаю, ни одна армия не сможет доставить это оружие быстрее", — услышали журналисты.

Расписание поступления помощи обнародовать не стоит, поскольку это может повлиять на "стратегию войны", — отметил Китинг. По его мнению, нет ни одной преграды, которая бы этому помешала.

Некоторые подробности добавил сенатор-республиканец Том Кейн, слова которого также привели на "Радио Свобода". Политик сообщил, что в пакете действительно будут ракеты ATACMS с дальностью 300 км, а также артиллерия и другие виды оружия. Также он убежден, что помощь быстро поступит и будет быстро использована.

"Мы имеем заверения в Соединенных Штатах, а также в этой стране, что люди смогут использовать оружие, которое будет отправлено, очень-очень быстро", — сказал республиканец.

Помощь Украине — детали

Отметим, 17 апреля в Палате представителей проголосовали за четыре законопроекта, два из которых касались выделения пакетов помощи Украине, остальные помогали Израилю, Тайваню и решали другие вопросы, важные для американцев. В первом законопроекте речь шла о конфискации замороженных российских активов, во втором — о предоставлении Украине оружия и другой поддержки на общую сумму 64 млрд долл. Предложение поддержать украинский народ "висело" в Конгрессе с октября 2023 года: его по разным причинам блокировали представители Республиканской партии.

Законопроекты вступят в действие после того, как во вторник 23 апреля их поддержат в верхней палате Конгресса, и как их подпишет президент США Джо Байден. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил обе американские партии и лично спикера-республиканца Майка Джонсона. Появилась реакция Кремля. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в США станет хуже с инвестициями, а украинцы будут еще больше умирать.

Напоминаем, 22 апреля Дмитрий Песков привел мнение Путина о возможностях мирных переговоров. Между тем министр обороны Рустем Умеров рассказал, какое именно оружие используют ВС РФ, чтобы продвигаться на линии фронта.