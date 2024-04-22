Від днів до тижнів: коли в Україну надійде військова допомога США, — сенатор (відео)

Сенатори з обох партій Конгресу США запевняють у надшвидких поставках зброї в Україну. При цьому законопроєкт, який дає таку можливість, був заблокований понад пів року і має пройти ще два етапи прийняття.

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Сенатор-демократ з Палати представників Конгресу США Білл Кітінг (Bill Keating) відмовився називати точні терміни постачання в Україну зброї, яку підготував Пентагон в рамках пакета військової допомоги. Орієнтовно, вона прибуде в проміжок від кількох днів до тижнів. У пакеті будуть ракети ATACMS, здатні бити на відстань до 300 км. Про деталі постачання американської зброї ішлося на короткій пресконференції сенаторів, про яку розповіли на порталі "Радіо Свобода Україна".

Білл Кітінг, відповідаючи на питання про дати надходження зброї, заявив, що вона приїде "швидше", ніж можна було б припустити. При цьому наголосив, що жодна армія в світі не змогла б передати пакет допомоги у такому темпі.

"Зброя, яку ми поставлятимемо сюди, я думаю, жодна армія не зможе доставити цю зброю швидше", — почули журналісти.

Розклад надходження допомоги оприлюднювати не варто, оскільки це може вплинути на "стратегію війни", — відзначив Кітінг. На його думку, немає жодної перепони, яка б цьому завадила.

Деякі подробиці додав сенатор-республіканець Том Кейн, слова якого також навели на "Радіо Свобода". Політик повідомив, що у пакеті дійсно будуть ракети ATACMS з дальністю 300 км, а також артилерію та інші види зброї. Також він переконаний, що допомога швидко надійде і буде швидко використана.

"Ми маємо запевнення в Сполучених Штатах, а також у цій країні, що люди зможуть використовувати зброю, яка буде надіслана, дуже-дуже швидко", — сказав республіканець.

Допомога Україні — деталі

Зазначимо, 17 квітня у Палаті представників проголосували за чотири законопроєкти, два з яких стосувались виділення пакетів допомоги Україні, решта допомагали Ізраїлю, Тайваню та розв'язували інші питання, важливі для американців. У першому законопроєкті ішлося про конфіскацію заморожених російських активів, у другому — про надання Україні зброї та іншої підтримки на загальну суму 64 млрд дол. Пропозиція підтримати український народ "висіла" у Конгресі з жовтня 2023 року: його з різних причин блокували представники Республіканської партії.

Законопроєкти вступлять у дію після того, як у вівторок 23 квітня їх підтримають у верхній палаті Конгресу, і як їх підпише президент США Джо Байден. Президент України Володимир Зеленський подякував обом американським партіям і особисто спікеру-республіканцю Майку Джонсону. З'явилась реакція Кремля. Зокрема, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у США стане гірше з інвестиціями, а українці будуть ще більше помирати.

Нагадуємо, 22 квітня Дмитро Пєсков навів думку Путіна щодо можливостей мирних перемовин. Тим часом міністр оборони Рустем Умєров розповів, яку саме зброю використовують ЗС РФ, щоб просуватись на лінії фронту.