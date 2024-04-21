Перша партія допомоги від США надійде за "кілька днів": яку зброю можуть надати

У Пентагоні заявили, що мають "дуже надійну логістичну мережу". Очікується, що зброю доставлять залізницею — із Німеччини.

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Військова допомога від США почне надходити в Україну невдовзі після того, як відповідний закон набере чинності. Про це з покликанням на офіційних осіб передали The New York Times 20 квітня.

Зброю мають швидко доставити до українського кордону залізницею — зі складів Пентагону в Німеччині. Значна частина з приблизно 60 мільярдів доларів буде виділена на поповнення оборонних запасів США.

Американські чиновники не розкрили деталей щодо того, яку саме зброю отримає Україна. Однак речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер повідомив, що, імовірно, Сили оборони отримають більше боєприпасів для систем ППО й артилерійських снарядів.

"У нас є дуже надійна логістична мережа, яка дозволяє нам дуже швидко переміщувати матеріальні засоби, як ми це робили в минулому", — зазначив він.

Райдер запевнив, що США можуть здійснити постачання за "кілька днів". Також його запитали про передачу ракет ATACMS Україні. Речник відповів, що він "не має про що повідомляти сьогодні".

У ЗМІ проінформували, що США мають "обмежену кількість" цих далекобійних ракет. За словами офіційних осіб, решту арсеналу ATACMS американці тримають на випадок таких "непередбачених обставин" як війна з РФ, КНДР або Китаєм.

Однак неназвані американські чиновники підтвердили, що Україна зможе отримати додаткові ATACMS. Це стане можливо, щойно зброя в арсеналі Пентагону буде замінена на Precision Strike Missiles (PrSM).

США також довелося пришвидшити виробництво боєприпасів, найнеобхідніших для Сил оборони. Зокрема, виготовлення артилерійських снарядів тепер займає лише "кілька тижнів".

Нагадаємо, в ISW 20 квітня ймовірне відновлення допомоги Україні від США назвали "критичним поворотним моментом у війні". Аналітики підкреслили, що Вашингтон і союзники мають регулярно та послідовно підтримувати Сили оборони, своєчасно постачаючи "нові критичні системи".

Також в ISW 20 квітня попередили, що в найближчі кілька тижнів ЗС РФ активізуються на фронті. Очікуються нові обстріли України. Аналітики пояснили, що ворог спробує скористатися "вікном" до постачання допомоги від США.