Відновлення допомоги від США - поворотний момент у російсько-українській війні, — ISW

Аналітики уточнили, що Кремль все ще зберігає можливість подальшої мобілізації економіки і населення для знищення української державності та ідентичності.

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Відновлення фінансової та військової допомоги Україні від США стане критичним та поворотним моментом у російсько-українській війні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 20 квітня 2024 року.

"Ймовірне відновлення безпекової допомоги Україні з боку США є критичним поворотним моментом у війні в Україні, але Кремль, Захід і Україна все ще мають ухвалити додаткові рішення, які визначатимуть характер і результат бойових дій", — йдеться у звіті.

Аналітики уточнили, що Кремль все ще зберігає можливість подальшої мобілізації економіки і населення для знищення української державності та ідентичності. Росія може вдатись до непопулярних всередині країни рішень, якщо вважатиме їх необхідними.

Важливо

Критична нестача ППО в Україні дозволяє росіянам просуватись поблизу Часового Яру, — ISW

Україна натомість стикається з постійними проблемами, пов'язаними з формуванням і підтримкою збройних сил та оборонною промисловістю.

"Сполучені Штати та їхні західні союзники повинні надавати Україні регулярну і послідовну допомогу, а також своєчасно і ефективно постачати нові критичні системи для українських збройних сил, щоб західна безпекова допомога мала оперативно значущий ефект", — наголосили в ISW.

В останні місяці через невизначеність щодо відновлення американської допомоги Україні ISW розглядав дуже широкий діапазон прогнозів — від найбільш сприятливих до найбільш небезпечних можливих наслідків.

"ISW, ймовірно, звужуватиме цей діапазон у найближчі місяці, оскільки наслідки західної допомоги Україні у сфері безпеки стануть більш зрозумілими, а Кремль вирішуватиме, як на них реагувати", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, за прогнозами ISW, у найближчі кілька тижнів російські війська активізують наступальні операції, а також інтенсивність ракетних атак, адже Україна відчуває гостру нестачу матеріально-технічних засобів та чекає на допомогу від США, що створює для росіян "вікном" можливостей.

У звіті ISW від 19 квітня аналітики зазначили, що слабкість та обмеженість української протиповітряної оборони дозволяє російським окупаційним військам швидко просуватися вперед на землі, зокрема поблизу Часового Яру. Водночас в ISW визнали, що Україна спроможна завдавати ударів з великої відстані, щоб збивати російські стратегічні літаки, що може тимчасово обмежити операції російської авіації.