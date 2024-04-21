Возобновление помощи от США — поворотный момент в российско-украинской войне, — ISW

Аналитики уточнили, что Кремль все еще сохраняет возможность дальнейшей мобилизации экономики и населения для уничтожения украинской государственности и идентичности.

Related video

Восстановление финансовой и военной помощи Украине от США станет критическим и поворотным моментом в российско-украинской войне. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 20 апреля 2024 года.

"Вероятное восстановление безопасности помощи Украине со стороны США является критическим поворотным моментом в войне в Украине, но Кремль, Запад и Украина все еще должны принять дополнительные решения, которые будут определять характер и результат боевых действий", — говорится в отчете.

Аналитики уточнили, что Кремль все еще сохраняет возможность дальнейшей мобилизации экономики и населения для уничтожения украинской государственности и идентичности. Россия может прибегнуть к непопулярным внутри страны решениям, если посчитает их необходимыми.

Важно

Критическая нехватка ПВО в Украине позволяет россиянам продвигаться вблизи Часова Яра, — ISW

Украина вместо этого сталкивается с постоянными проблемами, связанными с формированием и поддержкой вооруженных сил и оборонной промышленностью.

"Соединенные Штаты и их западные союзники должны предоставлять Украине регулярную и последовательную помощь, а также своевременно и эффективно поставлять новые критические системы для украинских вооруженных сил, чтобы западная помощь по безопасности имела оперативно значимый эффект", — отметили в ISW.

В последние месяцы из-за неопределенности относительно возобновления американской помощи Украине ISW рассматривал очень широкий диапазон прогнозов — от наиболее благоприятных до наиболее опасных возможных последствий.

"ISW, вероятно, будет сужать этот диапазон в ближайшие месяцы, поскольку последствия западной помощи Украине в сфере безопасности станут более понятными, а Кремль будет решать, как на них реагировать", — говорится в отчете.

Напомним, по прогнозам ISW, в ближайшие несколько недель российские войска активизируют наступательные операции, а также интенсивность ракетных атак, ведь Украина испытывает острую нехватку материально-технических средств и ждет помощи от США, что создает для россиян "окно" возможностей.

В отчете ISW от 19 апреля аналитики отметили, что слабость и ограниченность украинской противовоздушной обороны позволяет российским оккупационным войскам быстро продвигаться вперед на земле, в частности вблизи Часового Яра. В то же время в ISW признали, что Украина способна наносить удары с большого расстояния, чтобы сбивать российские стратегические самолеты, что может временно ограничить операции российской авиации.