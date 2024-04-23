США використовують ШІ для допомоги ЗСУ в завданні атак по військах РФ, — NYT

Проєкт Project Maven об'єднав низку програм Пентагону в загальну картину. Завдяки цьому, стверджує журналіст Девід Сенгер, американці допомагали захисникам України, вказуючи напрямки для можливих атак по РФ.

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Війна в Україні стала для американських збройних сил випробувальним полігоном новітніх військових технологій, зокрема оснащених штучним інтелектом (ШІ) систем виявлення цілей за допомогою дронів. Про це 23 квітня повідомляє в The New York Times оглядач Девід Сенгер.

За словами журналіста, шість років тому гігант із Кремнієвої долини підписав невеликий контракт на 9 мільйонів доларів, щоб задіяти навички кількох найбільш інноваційних розробників для створення інструменту штучного інтелекту, який допоможе військовим виявляти потенційні цілі на полі бою, використовуючи записи з безпілотників.

Project Maven швидко став найяскравішим успіхом у численних спробах Пентагону перейти до асиметричної війни та невдовзі об'єднав дані з майже двох десятків інших програм Міністерства оборони та комерційних джерел у безпрецедентну загальну оперативну картину. Так, американці вказували українцям правильний напрямок, однак не давали їм точних даних для прицілювання.

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Project Maven у новій версії війни

Українці швидко освоїли технології і створили свого роду тіньовий Project Maven, використовуючи комерційні супутникові фірми, такі як Maxar і Planet Labs, а також дані, зібрані з каналів Twitter і Telegram. За інформацією Сенгера, на знімках з Instagram, зроблених українцями, часто видно окопні позиції і замасковані ракетні установки. Тобто знімки з БПЛА незабаром стали найважливішим джерелом даних про точне наведення на ціль, як і дані про геолокацію, отримані від російських солдатів, яким не вистачало дисципліни, щоб вимкнути свої мобільні телефони.

"Цей потік інформації допоміг Україні завдати удару по російській артилерії. Але первісна надія на те, що зображення поля бою передаватимуть солдатам в окопах, під'єднаним до телефонів або планшетів, так і не справдилася", — підкреслює журналіст, посилаючись на польових командирів.

Одним із ключових елементів системи стала Starlink — мережа супутників, створена Ілоном Маском, яка часто була єдиним засобом зв'язку солдатів зі штабом або один з одним. За словами одного з чиновників Білого дому, які наводить журналіст, це підтвердило очевидне: мережа Starlink, що складається з 4 700 супутників, виявилася майже такою самою хорошою, а інколи й кращою, ніж мільярдні системи Пентагону.

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Нагадаємо, 20 квітня в Палаті представників проголосували за чотири законопроєкти, два з яких стосувалися виділення пакетів допомоги Україні, решта допомагали Ізраїлю, Тайваню і вирішували інші питання, важливі для американців. У першому законопроєкті йшлося про конфіскацію заморожених російських активів, у другому — про надання Україні зброї та іншої підтримки на загальну суму 64 млрд дол.

Голосування Конгресу США за допомогу Україні — найважливіша подія, вважає історикиня і письменниця Енн Еплбаум у колонці для The Atlantic. Але важливо, що буде далі, наскільки західним союзникам вдасться показати Росії, що цю війну їй не виграти.