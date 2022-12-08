Путин украинцам не интересен: что пользователи искали в Google в этом году

Война изменила интересы всего мира, в первую очередь жителей Украины, и породила волну новых поисковых запросов.

Related video

Компания Google представила рейтинг самых популярных поисковых запросов в Украине за 2022 года. Она опубликовала результаты исследования в своем официальном блоге.

Google традиционно представляет отчет о поисковых запросах в конце года, указывая, что чаще всего искали пользователи в определенном регионе и как менялись их интересы за последние месяцы. В Украине в 2022 году очень часто "гуглили" карту воздушных тревог, новости и инструкции по получению финансовой помощи.

Топ-10 запросов в Google за 2012 год:

Карта воздушных тревог Новости Украины єДопомога Карта Украины Жириновский Арестович Путин Холостяк 2022 Байрактар Гостомель

В категории "Персона" за год сильнее всего среди украинцев вырос интерес к внештатному советнику главы Офиса президента Алексею Арестовичу. Кроме него, люди также искали информацию, связанную с легендарным летчиком "Призраком Киева", Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Николаевской ОГА Виталием Кимом. Среди умерших людей больше всего запросов было о Владимире Жириновском, Руслане Писанке, Юрии Шатунове и королеве Великобритании Елизавете II.

Топ-10 персон по запросам в Google

Алексей Арестович Владимир Путин Виктор Медведчук Призрак Киева Валерий Залужный Оксана Марченко Юрий Подоляка Борис Джонсон Виталий Ким Нэнси Пелоси

"Покупкой года" в Украине стал генератор, кроме того, украинцы искали в Интернете, где купить соль, бронежилет, марку Укрпочты с "русским военным кораблем", а также свечи, повербанки и терминалы спутникового интернета Starlink. Множество пользователей выясняли, что такое swift, ленд лиз и чрезвычайное положение. Кроме того, украинцы гуглили "паляницу", "Байрактар" и "блекаут". Среди украинских локаций в 2022 году чаще всего искали Гостомель, Бучу и Мариуполь, а среди украинцев — еще и Чернобаевку, Херсон, остров Змеиный.

Даже во время войны жители Украины активно смотрели фильмы и сериалы. Среди новинок кино пользователи чаще всего вводили в поисковую строку "Человек-паук: Нет пути домой", популярностью также пользовалась политическая комедия "Не смотрите вверх", детектив "Смерть на Ниле" и романтическую драму "Пурпурные сердца".

Среди сериалов лидером стал стал "Дом Дракона", описывающий предысторию "Игры престолов". Кроме того, украинцы в этом году смотрели подростковую драму "Эйфория", турецкий "Услышь меня", новыми сезонами сериалов "Мажор", "Острые картузы" и "Удивительные чудеса", а также лидером прошлого года — "Игра в кальмара".

Ранее Google разрешила удалять свои персональные данные из Интернета. Теперь любой пользователь может проверить, какая информация о нем есть в открытом доступе, и попросить ее убрать.