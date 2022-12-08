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Диджитал Российско-украинская война

Путин украинцам не интересен: что пользователи искали в Google в этом году

Путин
Фото: Flickr

Война изменила интересы всего мира, в первую очередь жителей Украины, и породила волну новых поисковых запросов.

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Компания Google представила рейтинг самых популярных поисковых запросов в Украине за 2022 года. Она опубликовала результаты исследования в своем официальном блоге.

Google традиционно представляет отчет о поисковых запросах в конце года, указывая, что чаще всего искали пользователи в определенном регионе и как менялись их интересы за последние месяцы. В Украине в 2022 году очень часто "гуглили" карту воздушных тревог, новости и инструкции по получению финансовой помощи.

Топ-10 запросов в Google за 2012 год:

  1. Карта воздушных тревог
  2. Новости Украины
  3. єДопомога
  4. Карта Украины
  5. Жириновский
  6. Арестович
  7. Путин
  8. Холостяк 2022
  9. Байрактар
  10. Гостомель

В категории "Персона" за год сильнее всего среди украинцев вырос интерес к внештатному советнику главы Офиса президента Алексею Арестовичу. Кроме него, люди также искали информацию, связанную с легендарным летчиком "Призраком Киева", Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Николаевской ОГА Виталием Кимом. Среди умерших людей больше всего запросов было о Владимире Жириновском, Руслане Писанке, Юрии Шатунове и королеве Великобритании Елизавете II.

Топ-10 персон по запросам в Google

  1. Алексей Арестович
  2. Владимир Путин
  3. Виктор Медведчук
  4. Призрак Киева
  5. Валерий Залужный
  6. Оксана Марченко
  7. Юрий Подоляка
  8. Борис Джонсон
  9. Виталий Ким
  10. Нэнси Пелоси

"Покупкой года" в Украине стал генератор, кроме того, украинцы искали в Интернете, где купить соль, бронежилет, марку Укрпочты с "русским военным кораблем", а также свечи, повербанки и терминалы спутникового интернета Starlink. Множество пользователей выясняли, что такое swift, ленд лиз и чрезвычайное положение. Кроме того, украинцы гуглили "паляницу", "Байрактар" и "блекаут". Среди украинских локаций в 2022 году чаще всего искали Гостомель, Бучу и Мариуполь, а среди украинцев — еще и Чернобаевку, Херсон, остров Змеиный.

Даже во время войны жители Украины активно смотрели фильмы и сериалы. Среди новинок кино пользователи чаще всего вводили в поисковую строку "Человек-паук: Нет пути домой", популярностью также пользовалась политическая комедия "Не смотрите вверх", детектив "Смерть на Ниле" и романтическую драму "Пурпурные сердца".

Среди сериалов лидером стал стал "Дом Дракона", описывающий предысторию "Игры престолов". Кроме того, украинцы в этом году смотрели подростковую драму "Эйфория", турецкий "Услышь меня", новыми сезонами сериалов "Мажор", "Острые картузы" и "Удивительные чудеса", а также лидером прошлого года — "Игра в кальмара".

Ранее Google разрешила удалять свои персональные данные из Интернета. Теперь любой пользователь может проверить, какая информация о нем есть в открытом доступе, и попросить ее убрать.