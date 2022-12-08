Путін українцям не цікавий: що користувачі шукали в Google цього року

Війна змінила інтереси всього світу, насамперед українців, і породила хвилю нових пошукових запитів.

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Компанія Google представила рейтинг найпопулярніших пошукових запитів в Україні за 2022 рік. Вона опублікувала результати дослідження у своєму офіційному блозі.

Google традиційно подає звіт про пошукові запити наприкінці року, вказуючи, що найчастіше шукали користувачі у певному регіоні та як змінювалися їхні інтереси за останні місяці. В Україні у 2022 році дуже часто "гуглили" карту повітряних тривог, новини та інструкції щодо отримання фінансової допомоги.

Топ 10 запитів у Google за 2012 рік:

Карта повітряних тривог Новини України єДопомога Мапа України Жириновський Арестович Путін Холостяк 2022 Байрактар Гостомель

У категорії "Персона" за рік найсильніше серед українців виріс інтерес до позаштатного радника глави Офісу президента Олексія Арестовича. Крім нього, люди також шукали інформацію, пов'язану з легендарним льотчиком "Привидом Києва", Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, колишнім прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном та головою Миколаївської ОДА Віталієм Кімом. Серед померлих людей найбільше запитів було про Володимира Жириновського, Руслану Писанку, Юрія Шатунова і королеву Великобританії Єлизавету II.

Топ 10 персон за запитами Google

Олексій Арестович Володимир Путін Віктор Медведчук Привид Києва Валерій Залужний Оксана Марченко Юрій Подоляка Борис Джонсон Віталій Кім Ненсі Пелосі

"Покупкою року" в Україні став генератор, крім того, українці шукали в Інтернеті, де купити сіль, бронежилет, марку Укрпошти з "російським військовим кораблем", а також свічки, повербанки та термінали супутникового інтернету Starlink. Багато користувачів з'ясовували, що таке swift, ленд ліз і надзвичайний стан. Крім того, українці гуглили "паляницю", "Байрактар" та "блекаут". Серед українських локацій у 2022 році найчастіше шукали Гостомель, Бучу та Маріуполь, а серед українців ще й Чорнобаївку, Херсон, острів Зміїний.

Навіть під час війни жителі України активно дивилися фільми та серіали. Серед новинок кіно користувачі найчастіше вводили в пошуковий рядок "Людина-павук: Немає шляху додому", популярністю також користувалася політична комедія "Не дивіться вгору", детектив "Смерть на Нілі" та романтичну драму "Пурпурові серця".

Серед серіалів лідером став "Дім Дракона", який описує передісторію "Гри престолів". Крім того, українці цього року дивилися підліткову драму "Ейфорія", турецький серіал "Почуй мене", нові сезони серіалів "Мажор", "Гострі картузи" та "Дивні дива", а також лідера минулого року — "Гра в кальмара".

Раніше Google дозволила видаляти свої персональні дані з Інтернету. Тепер будь-який користувач може перевірити, яка інформація про нього є у відкритому доступі, та попросити її прибрати.