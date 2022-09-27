Google дозволила користувачам видаляти свої персональні дані з інтернету: інструкція

Будь-хто охочий може перевірити, що про нього можна знайти в пошуковій системі, і вимагати прибрати чутливу інформацію, наприклад, номер телефону або домашню адресу.

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Google запустила інструмент, який допоможе користувачам видалити інформацію з пошукової системи. Про це пише портал 9to5Google.

Алгоритм вперше анонсували у травні на конференції Google I/O 2022, а нещодавно журналісти виявили у додатку пошуковика на Android нову вкладку під назвою "Результати про вас" — її можна знайти, натиснувши на аватар профілю. Після переходу відкривається сторінка, де можна переглянути, які дані про власника облікового запису демонструються у пошуковій видачі. Тут же розміщено інструкцію, як прибрати з відкритого доступу персональну інформацію: номер телефону, домашню адресу, електронну пошту тощо.

[ + – ] Нова вкладка в Google Фото: 9to5google.com

Якщо користувач знаходить дані про себе, які, на його думку, не можна виставляти на загальний огляд, він може натиснути на кнопку з трьома крапочками у правому верхньому кутку поруч із посиланням — тоді відкриється панель "Про цей результат" з опцією "Видалити результат" у нижній частині екрана. Після цього людина може простежити виконання вимоги у списку "Всі запити". Тут можна надіслати розширений запит, вказавши причину видалення результатів, Google пропонує такі варіанти:

Показує особисту контактну інформацію

Контакт демонструється з наміром заподіяти шкоду

Містить незаконну інформацію

Дані застаріли

На травневому заході розробники пообіцяли зробити функцію доступною протягом найближчих місяців. 20 вересня інструмент відкрили для тестування в Європі та США, пізніше його мають зробити доступним у всьому світі.

"Коли ми отримуємо запити на видалення, ми оцінюємо весь контент на вебсторінці, щоб переконатися, що ми не обмежуємо доступ до іншої інформації, яка широко корисна, наприклад, у статтях новин. І, звичайно ж, видалення контактної інформації з пошуку Google не видаляє її з Інтернету, тому ви можете зв'язатися з хостинговим сайтом безпосередньо, якщо вам це зручно", — пояснила Google на I/O 2022.

Раніше стало відомо, що Google більше не відповідатиме на дивні запити в пошуковій системі. Розробники покращили сервіс "вибрані фрагменти", щоб надавати правильні відповіді та боротися з фейками.

Писали також, що незабаром у Google Chrome перестануть працювати блокувальники реклами. Це пов'язано з переходом браузера на новий програмний інтерфейс Manifest (V3), який не підтримує багато вже наявних плагінів.