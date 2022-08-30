Незабаром у Google Chrome перестануть працювати блокувальники реклами, але вихід є

Після переходу на новий інтерфейс AdBlock та інші плагіни зможуть приховувати рекламу ще максимум пів року.

У 2023 році в браузері Google Chrome перестануть працювати сервіси, які блокують рекламні банери на сайтах. Розробники виявили інформацію про масштабне оновлення в документі, опублікованому на офіційному сайті Google.

Нововведення пов'язані із запровадженням нового програмного інтерфейсу, запланованого на січень 2023 року. Компанія повідомила, що Chrome Web Store перейде на третю версію інструменту Manifest (V3) і перестане приймати браузерні доповнення (плагіни), які працюють і продовжать працювати на версії Manifest V2: до них належать також популярні блокувальники реклами, такі як AdBlock.

Як пише "Хабр", до червня 2023 корпоративні користувачі ще зможуть застосовувати Manifest V2, але Google відключить підтримку таких плагінів. Блокувальники реклами не зникнуть повністю, але їхня ефективність різко знизиться. Розробники побоюються, що не зможуть швидко оновлювати бази фільтрів, через що реклама все частіше з'являтиметься на вебсторінках. Крім того, сервісам буде складніше перехоплювати запити мережі та ховати небажані елементи на сайтах.

Розробники альтернативних браузерів на рушії Chrome обіцяють зберегти підтримку старої версії Manifest. Користувачі зможуть скористатися ними, якщо реклама в оригінальному браузері стане надто дратівливою. Можливо також, що програмісти розроблять нові блокувальники, які відповідають специфікації Manifest V3.

Раніше стало відомо, що Google більше не відповідатиме на дивні та дурні запити. Компанія покращила алгоритми своєї пошукової системи, скоротивши видачу вибраних фрагментів за некоректних фраз на 40%.

Писали також, як Google затаврував злочинцем чоловіка, який намагався врятувати хворого сина. ШІ компанії прийняв за розбещення дитини фотографію запалених геніталій, яку батьки відправили лікарю для медичної консультації.

У червні Google пережив найбільшу кібератаку у своїй історії, але повідомив про неї лише недавно. Як заявила компанія, хакери відправляли 46 млн запитів на секунду зі 132 країн.