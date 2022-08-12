Google більше не відповідатиме на дивні та дурні запити

Компанія спробує зробити роботу свого сервісу якіснішою.

Компанія оголосила, що пошуковик Google перестане давати відповіді на дурні питання, оскільки вона має намір покращити сервіс "вибрані фрагменти". Про це повідомляє видання theguardian.com.

Тепер користувачі бачитимуть менше відповідей на такі питання, як "коли Снупі вбив Лінкольна?", на які служба колись відповідала "1865" — правильна дата, але дуже "неправильний" вбивця, пише ЗМІ.

Керівник відділу пошуку Панду Наяк повідомив, що система "натренована" так, щоб ефективніше шукати дурні запити та відповіді на них — правильні, але, по суті, даремні. Завдяки оновленню компанія скоротила видачу вибраних фрагментів для дурних запитів на 40%.

[ + – ] Дурний запит для Google — поки що система відповідає

Фрагменти коду, які іноді з'являються у відповідь на прямі питання, задані Google Search, тривалий час були наріжним каменем стратегії компанії в галузі штучного інтелекту. Ця ж технологія використовується в його інтелектуальних динаміках і голосових помічниках і дозволяє пошуковій системі задовольняти пошукові запити, не перенаправляючи користувачів на інші вебсайти.

Але фрагменти, які автоматично генеруються з вмісту вебсайтів, іноді приносили Google проблеми. У 2017 році компанію звинуватили в поширенні "фейкових новин" після того, як фрагмент відповіді на питання: "Чи планує Обама переворот?" — призвів до того, що голосовий помічник радісно повідомив користувачам: "Обама може насправді планувати комуністичний переворот". Пристрій видав таку відповідь, знайшовши її на одному з конспірологічних форумів.

Прагнучи усунути першопричину таких помилок, Google також випускає нові попередження для тих випадків, коли пошуковий запит потрапляє в "порожні дані" — питання, на яке хорошої відповіді може просто не бути.

"Схоже, що для цього запиту немає гарної відповіді", — попереджає тепер система користувачів.

"Це не означає, що корисна інформація недоступна або той чи інший результат має низьку якість, — говорить Наяк. — Ці повідомлення надають контекст про весь набір результатів на сторінці, і ви завжди можете побачити результати для свого запиту".

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