Google больше не будет отвечать на странные и глупые запросы

Компания попытается сделать работу своего сервиса качественнее.

Компания объявила, что поисковик Google перестанет давать ответы на глупые вопросы, поскольку она намерена улучшить сервис "избранные фрагменты". Об этом сообщило издание theguardian.com.

Теперь пользователи будут видеть меньше ответов на такие вопросы, как "когда Снупи убил Линкольна?", на которые служба когда-то отвечала "1865" — правильная дата, но очень "неправильный" убийца, пишет СМИ.

Руководитель отдела поиска Панду Наяк сообщил, что система "натренирована" таким образом, чтобы эффективнее искать глупые запросы и ответы на них — правильные, но, по сути, бесполезные. Благодаря обновлению компания сократила выдачу избранных фрагментов для глупых запросов на 40%.

[ + – ] Глупый запрос для Google - пока система отвечает

Фрагменты кода, которые иногда появляются в ответ на прямые вопросы, заданные Google Search, долгое время были краеугольным камнем стратегии компании в области искусственного интеллекта. Эта же технология используется в его интеллектуальных динамиках и голосовых помощниках и позволяет поисковой системе удовлетворять поисковые запросы, при этом не перенаправляя пользователей на другие веб-сайты.

Но фрагменты, которые автоматически генерируются из содержимого веб-сайтов иногда приносили Google проблемы. В 2017 году компанию обвинили в распространении "фейковых новостей" после того, как фрагмент ответа на вопрос "Планирует ли Обама переворот?" привел к тому, что голосовой помощник радостно сообщил пользователям: "Обама на самом деле может планировать коммунистический переворот". Устройство выдало такой ответ, найдя его на одном из конспирологических форумов.

Стремясь устранить первопричину таких ошибок, Google также выпускает новые предупреждения для тех случаев, когда поисковый запрос попадает в "пустые данные" — вопрос, на который хорошего ответа может просто не быть.

"Похоже, что для этого запроса нет хорошего ответа", — предупреждает теперь система пользователей.

"Это не означает, что полезная информация недоступна или что тот или иной результат имеет низкое качество", — говорит Наяк. "Эти уведомления предоставляют контекст обо всем наборе результатов на странице, и вы всегда можете увидеть результаты для своего запроса".

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