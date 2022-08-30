Скоро в Google Chrome перестанут работать блокировщики рекламы, но выход есть

После перехода на новый интерфейс, AdBlock и другие плагины смогут скрывать рекламу еще максимум полгода.

В 2023 году в браузере Google Chrome перестанут работать сервисы, блокирующие рекламные баннеры на сайтах. Разработчики обнаружили информацию о масштабном обновлении в документе, опубликованном на официальном сайте Google.

Нововведения связаны с внедрением нового программного интерфейса, запланированного на января 2023 года. Компания сообщила, что Chrome Web Store перейдет на третью версию инструмента Manifest (V3) и перестанет принимать браузерные дополнения (плагины), которые работают и продолжат работать на версии Manifest V2: к ним относятся также популярные блокировщики рекламы, такие как AdBlock.

Как пишет Хабр, до июня 2023 года корпоративные пользователи еще смогут применять Manifest V2, но Google отключит поддержку таких плагинов. Блокировщики рекламы не исезнут полностью, но их эффективность резко снизится. Разработчики опасаются, что не смогут быстро обновлять базы фильтров, из-за чего реклама будет все чаще появляться на веб-страницах. Кроме того, сервисам будет сложнее перехватывать сетевые запросы и прятать нежелательные элементы на сайтах.

Стоит отметить, что создатели альтернативных браузеров на движке Chrome обещают сохранить поддержку старой версии Manifest. Пользователи смогут воспользоваться ими, если реклама в оригинальном браузере станет слишком уж раздражающей. Возможно также, что программисты разработают новые блокировщики, соответствующие спецификации Manifest V3.

Ранее стало известно, что Google больше не будет отвечать на странные и глупые запросы. Компания улучшила алгоритмы своей поисковой системы, сократив выдачу изрбранных фрагментов при некорректных фразах на 40%.

Писали также, как Google заклеймил преступником мужчину, который пытался спасти больного сына. ИИ компании принял за развращение ребенка фотографию воспаленных гениталий, которую родители отправили врачу для медицинской консультации.

В июне Google пережил крупнейшую кибератаку в своей истории, но сообщил о ней лишь недавно. Как заявила компания, хакеры отправляли 46 млн запросов в секунду из 132 стран.