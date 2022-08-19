Google пережил крупнейшую кибератаку в своей истории

Всего за несколько секунд на сервера поисковика поступило такое количество запросов, которое пользователи за сутки адресуют "Википедии".

Поисковик Google пострадал от крупнейшей хакерской атаки за всю историю своего существования. Она произошла еще в июне, но об этом пресс-служба корпорации сообщила только сейчас.

Кибератака началась 09:45 по местному времени. Ее пик пришелся уже на вторую минуту. Справиться с нападением хакеров удалось в 10:54.

Во время нападения поисковик получал 46 млн запросов в секунду. Причем началось все с 10 тысяч запросов в секунду.

Известно, что хакеры использовала HTTPS-запросы. Они поступали с 5256 исходных IP-адресов из 132 стран.

К слову, в июне 2020 года тоже была зафиксирована одна из крупнейших на то время атак на Google. Тогда браузере Google Chrome зафиксировали 32 миллиона загрузок копий шпионского ПО.

Шпионские программы, замаскированные под онлайн-переводчики, конвертеры файлов, расширения безопасности и прочие утилиты распространялись бесплатно. ПО скрытно копировало историю посещений сайтов пользователями и отправляло мошенникам прочую приватную информацию.

Мошенники использовали простые, но надежные способы маскировки своей деятельности. С мошеннической сетью были связаны около 15 тысяч доменных имен, которые были оформлены у небольшого регистратора из Израиля Galcomm.

Напомним, хакеры в Китае продают личные данные 1 млрд человек. Эксперты называют утечку данных полиции Шанхая крупнейшим нарушением кибербезопасности в стране. Базу с именами, адресами и телефонами продают почти за $200 тыс.

Фокус также писал, что Google больше не будет отвечать на странные и глупые запросы. Компания попытается сделать работу своего сервиса качественнее.