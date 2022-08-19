Google пережив найбільшу кібератаку у своїй історії

Усього за кілька секунд на сервер пошуковика надійшла така кількість запитів, яку користувачі за добу адресують "Вікіпедії".

Пошуковик Google постраждав від найбільшої атаки хакерів за всю історію свого існування. Вона сталася ще в червні, але про це пресслужба корпорації повідомила лише зараз.

Кібератака розпочалася 09:45 за місцевим часом. Її пік припав уже на другу хвилину. Впоратися з нападом хакерів вдалося о 10:54.

Під час нападу пошуковик отримував 46 млн запитів на секунду. Причому почалося все з 10 тисяч запитів на секунду.

Відомо, що хакери використовувала HTTPS-запити. Вони надходили з 5256 вихідних IP-адрес зі 132 країн.

До речі, у червні 2020 року теж зафіксували одну з найбільших на той час атак на Google. Тоді браузер Google Chrome зафіксував 32 мільйони завантажень копій шпигунського ПЗ.

Шпигунські програми, замасковані під онлайн-перекладачі, конвертери файлів, розширення безпеки й інші утиліти поширювалися безплатно. ПЗ таємно копіювало історію відвідувань сайтів користувачами та надсилало шахраям іншу приватну інформацію.

Шахраї використовували прості, але надійні способи маскування своєї діяльності. З шахрайською мережею було пов'язано близько 15 тисяч доменних імен, які були оформлені в невеликого реєстратора з Ізраїлю Galcomm.

Нагадаємо, хакери в Китаї продають особисті дані 1 млрд людей. Експерти називають витік даних поліції Шанхая найбільшим порушенням кібербезпеки в країні. Базу з іменами, адресами й телефонами продають майже за $200 тис.

Фокус також писав, що Google більше не відповідатиме на дивні й дурні запити. Компанія спробує зробити роботу свого сервісу якіснішою.