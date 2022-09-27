Google разрешила пользователям удалять свои персональные данные из Интернета: инструкция

Любой желающий может проверить, что о нем можно найти в поисковике, и потребовать убрать чувствительную информацию, например, номер телефона или домашний адрес.

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Google запустила инструмент, который поможет пользователям удалить информацию о них из поисковой системы. Об это пишет портал 9to5Google.

Алгоритм впервые анонсировали в мае на конференции Google I/O 2022, а недавно журналисты обнаружили в приложении поисковика на Android новую вкладку под названием "Результаты о вас" — ее можно найти, нажав на аватар профиля. После перехода открывается страница, где можно посмотреть, как данные о владельце аккаунта демонстрируются в поисковой выдаче. Здесь же размещена инструкция, как убрать из открытого доступа персональную информацию: номер телефона, домашний адрес, электронную почту и так далее.

[ + – ] Новая вкладка в Google Фото: 9to5google.com

Если пользователь находит данные о себе, которые, по его мнению, нельзя выставлять на всеобщее обозрение, он может нажать на кнопку с тремя точками в правом верхнем углу рядом со ссылкой — тогда откроется панель "Об этом результате" с опцией "Удалить результат" в нижней части экрана. После этого человек может проследить за выполнением требования в списке "Все запросы". Здесь же можно отправить расширенный запрос, указав причину удаления результатов, Google предлагает такие варианты:

Показывает личную контактную информацию

Контакт демонстрируется с намерением причинить вред

Содержит незаконную информацию

Данные устарели

На майском мероприятии разработчики пообещали сделать функцию доступной в ближайшие месяцы. 20 сентября инструмент открыли для тестирования в Европе и США, позже его должны сделать доступным по всему миру.

"Когда мы получаем запросы на удаление, мы оцениваем весь контент на веб-странице, чтобы убедиться, что мы не ограничиваем доступ к другой информации, которая широко полезна, например, в новостных статьях. И, конечно же, удаление контактной информации из поиска Google не удаляет ее из Интернета, поэтому вы можете связаться с хостинговым сайтом напрямую , если вам это удобно", — объяснила Google на I/O 2022.

Ранее стало известно, что Google больше не будет отвечать на странные запросы в поисковой системе. Разработчики улучшили сервис "избранные фрагменты", чтобы предоставлять правильные ответы и бороться с фейками.

Писали также, что скоро в Google Chrome перестанут работать блокировщики рекламы. Это связано с переходом браузера на новый программный интерфейс Manifest (V3), который не поддерживает многие уже существующие плагины.