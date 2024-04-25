Потерянного кота нашли через 5 лет почти за 2000 километров от дома (фото)

По словам хозяев, несмотря на свой почтенный возраст и невероятные приключения, Сэм ведет себя так же, как и раньше.

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Супруги Синди и Джефф Холл из Невады (США) воссоединились со своим пропавшим 5 лет назад котом Сэмом. Домашний любимец потерялся в 2018 году, когда они еще жили в Аризоне. Подробнее об этой истории написало издание New York Post.

В прошлом месяце Холлы получили неожиданный звонок и узнали, что их любимец, которому сейчас 12 лет, жив.

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Как выяснилось, Сэма, которого теперь зовут Люком, нашли волонтеры на заправке в Арканзасе, в 1200 милях (почти 2000 километров) от их текущего места жительства.

Волонтеры передали кота в больницу для животных в Джексонвилле, где ветеринары смогли просканировать его микрочип и связаться с приютом Pawsitively Cats, откуда Холли в свое время забрали Сэма. Приют немедленно сообщил владельцам о находке.

"Мы связались с его семьей, чтобы узнать, как Люк оказался на заправке; они были в восторге, когда узнали, что он жив", — указано в посте на Facebook.

Сэм в приюте Pawsitively Cats Фото: PAWSitivelyCats | Facebook

После этого началось долгое путешествие питомца домой. Сначала его отвезли в Эль-Пасо, потом в Тусон и, наконец, финальной остановкой стала Невада.

"Когда мы его забрали, было сюрреалистическое ощущение. Это такая прекрасная история! Нельзя недооценить силу микрочипа", — рассказывает Синди Холл.

По словам хозяев, несмотря на свой почтенный возраст и невероятные приключения, Сэм ведет себя так же, как и раньше.

"Когда он вернулся, наша семья наконец-то стала полноценной", — сказала владелица кота, выражая благодарность всем, кто помог в возвращении их любимца домой.

Сэм с владельцами, Синди и Джеффом Холлами из Невады Фото: PAWSitivelyCats | Facebook Сэм с владельцами, Синди и Джеффом Холлами из Невады Фото: PAWSitivelyCats | Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что владелица кота Лиз Гиллеспи из городка Рок-Спринг, что в Джорджии (США), не могла поверить своим глазам, когда ее домашний любимец вернулся домой через 7 лет после исчезновения. Сиамский метис с голубыми глазами, названный в честь звезды баскетбола Кевина Дюранта, исчез еще в 2017 году, когда вышел погулять во дворе.

Кроме того, благодаря микрочипу собака Клео, которая исчезла 10 лет назад, воссоединилась со своей семьей. 14-летнего метиса кокер-спаниеля и пуделя волонтеры подобрали на улице, а затем проверили его на наличие микрочипа с контактными данными владельцев.