Загубленого кота знайшли через 5 років майже за 2000 кілометрів від дому (фото)

За словами господарів, попри свій поважний вік і карколомні пригоди, Сем поводиться так само, як і раніше.

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Подружжя Сінді та Джефф Холл з Невади (США) возз'єдналися зі своїм зниклим 5 років тому котом Семом. Домашній улюбленець загубився у 2018 році, коли вони ще жили в Аризоні. Детальніше про цю історію написало видання New York Post.

Минулого місяця Холли отримали несподіваний дзвінок й дізнались, що їхній улюбленець, якому зараз 12 років, живий.

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Як з'ясувалося, Сема, якого тепер звуть Люком, знайшли волонтери на заправці в Арканзасі, за 1200 миль (майже 2000 кілометрів) від їхнього поточного місця проживання.

Волонтери передали кота до лікарні для тварин у Джексонвіллі, де ветеринари змогли просканувати його мікрочип та зв'язатися з притулком Pawsitively Cats, звідки Холли свого часу забрали Сема. Притулок негайно повідомив власників про знахідку.

"Ми зв'язалися з його сім'єю, щоб дізнатися, як Люк опинився на заправці; вони були в захваті, коли дізналися, що він живий", — йдеться в повідомленні на Facebook.

Сем у притулку Pawsitively Cats Фото: PAWSitivelyCats | Facebook

Після цього розпочалася довга подорож пухнастика додому. Спочатку його відвезли до Ель-Пасо, потім до Тусона й, зрештою, фінальною зупинкою стала Невада.

"Коли ми його забрали, було сюрреалістичне відчуття. Це така прекрасна історія! Не можна недооцінити силу мікрочипа", — розповідає Сінді Холл.

За словами господарів, попри свій поважний вік і карколомні пригоди, Сем поводиться так само, як і раніше.

"Коли він повернувся, наша сім'я нарешті стала повноцінною", — сказала власниця кота, висловлюючи вдячність усім, хто допоміг у поверненні їхнього улюбленця додому.

Сем з власниками, Сінді та Джеффом Холлами з Невади Фото: PAWSitivelyCats | Facebook Сем з власниками, Сінді та Джеффом Холлами з Невади Фото: PAWSitivelyCats | Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що власниця кота Ліз Гіллеспі з містечка Рок-Спрінг, що у Джорджії (США), не могла повірити своїм очам, коли її домашній улюбленець повернувся додому через 7 років після зникнення. Сіамський метис з блакитними очима, названий на честь зірки баскетболу Кевіна Дюранта, зник ще у 2017 році, коли вийшов погуляти на подвір'ї.

Крім того, завдяки мікрочипу собака Клео, який зник 10 років тому, возз'єднався зі своєю сім'єю. 14-річного метиса кокер-спанієля та пуделя волонтери підібрали на вулиці, а згодом перевірили його на наявність мікрочипа із контактними даними власників.