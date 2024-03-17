Популярность имени Кейт резко упала, - аналитики

Эксперты считают, что на фоне скандала с фотографией Кейт исчезновением принцессы Уэльской рейтинг ее имени опустится еще ниже.

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Популярность имени Кейт, некогда очень распространенного в Великобритании, резко упала, пишет Mirror со ссылкой на команду по страхованию жизни компании Compare the Market. Последняя получила данные Управления национальной статистики (ONS), чтобы проследить, какие детские имена стали популярными с 2011 года (в год свадьбы Уильяма и Кейт), а также тех, которые приобрели значительную популярность.

В период с 2011 по 2021 год популярность имени Кейт резко упала на 72%, исчезнув из списков детских имен вместе с такими некогда любимыми именами как Саманта, Эми и Люси.

Имя Екатерина, короткой формой которого является Кейт, имеет греческое и английское происхождение и означает "чистая". Согласно веб-сайту "Имя года", впервые оно приобрело известность благодаря христианской мученице IV века Святой Екатерине Александрийской, завезенной в Англию в XI веке нормандскими поселенцами.

В последующие столетия различных британских принцесс и дворянок крестили как Кэтрин или Екатерина, а форма Кейт использовалась в Англии со времен средневековья.

На момент рождения Кейт Миддлтон в 1982 году имя Кейт все еще было в моде. Среди других популярных женщин с этим именем, известных современникам, – супермодель Кейт Мосс, актрисы Кейт Уинслет и Кейт Бекинсейл.

Эксперты предполагают, что на фоне скандала с редактированием семейного портрета принцессой Уэльской и ее загадочным исчезновением падение популярности этого имени будет продолжаться. Более того редактор Daily Mirror Royal Рассел Майерс рассказал подкасту The Royal Beat, что в будущем британцы могут не увидеть новых фото следующей королевы.

"Они (Кенсингтонский дворец) опубликовали фотографию, и я полагаю, им придется провести обзор этого процесса. Я думаю, что самым большим позором будет то, что Кейт, возможно, никогда больше не опубликует свою фотографию. И у нас были годы, когда она выставляла фотографии детей в день их рождения, первый день Луи в школе, их рождественские открытки. Если она этого не сделает, для нее это будет огромный позор", – заявил он.

Несколько ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Кэтрин не планирует публиковать новые фото до дня рождения принца Луи, то есть до 23 апреля. Принцесса не намерена нарушать давнюю традицию лично снимать своих детей в их особенные даты.

Ранее Фокус писал, какие версии об исчезновении принцессы Уэльской сейчас наиболее распространены.