Сутки на Донбассе: 11 обстрелов, без потерь

За прошедшие сутки, 10 декабря, боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня. Потерь в ВСУ не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ОС.

При обстрелах позиций украинской армии боевики использовали минометы 82 калибра, вооружение БМП, гранатометы и другое стрелковое оружие.

В районе ответственности "Восток" боевики совершили четыре обстрела: у Лебединского, дважды у Павлополя и у Широкиного.

По направлению "Север" боевики обстреливали позиции ВСУ у Майорска, Кондрашевской Новой, Шумов, Луганского, Катериновки и Новолуганского.

10 декабря потерь в украинской армии не зафиксировано.

С начала текущих суток боевики активности не проявляли, потерь не зафиксировано.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.