Для бойцов ВСУ открыли тренировочную площадку Kill House

Украина
Бойцы ВСУ впервые смогут отрабатывать учения по зачистке в условиях помещения

В Международном центре миротворчества и безопасности ВСУ в Львовской области открыли тренировочный комплекс Kill House для отработки задач по зачистке зданий и помещений.  Об этом сообщает Военное телевидение Украины.

На созданной по стандартам НАТО площадке украинские бойцы отрабатывают сценарии по зачистке зданий и учатся эффективно вести бой в помещении.

Отмечается, что на учениях используются как холостые, так и боевые патроны.

Как ранее сообщал Фокус: