Для бойцов ВСУ открыли тренировочную площадку Kill House

В Международном центре миротворчества и безопасности ВСУ в Львовской области открыли тренировочный комплекс Kill House для отработки задач по зачистке зданий и помещений. Об этом сообщает Военное телевидение Украины.

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На созданной по стандартам НАТО площадке украинские бойцы отрабатывают сценарии по зачистке зданий и учатся эффективно вести бой в помещении.

Отмечается, что на учениях используются как холостые, так и боевые патроны.

Как ранее сообщал Фокус:

В Черниговской области прошли испытания специального радиокомплекса украинского производства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

В начале декабря украинские военные успешно испытали отечественную новую крылатую ракету "Нептун". Испытания украинских ракет доказали, что Украина сможет защитить свои рубежи на Черном и Азовском морях.

Украина в 2019 году намерена испытать новые образцы оружия, в частности, начнутся испытания отечественного переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Колибри".