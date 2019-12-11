В житомирском музее космонавтики появится уникальный симулятор космического корабля

В житомирском музее космонавтики им. С.П. Королева появится симулятор пилотируемого космического корабля, аналогов которого еще не было в Украине. Об этом сообщается на странице музея в Facebook.

"Проект симулятора пилотируемого космического корабля для нашего музея, о котором так много говорили, писали, обещали, вступил в стадию внесения финальных корректив, доработок и приобретения внешнего вида. Уже совсем скоро звездолет появится у нас", – говорится в сообщении.

Заместитель председателя Житомирского областного совета Максим Виливчук в Facebook добавил, что в металлической кабине симулятора космического корабля можно будет почувствовать себя настоящим космонавтом и совершить путешествие в космическом пространстве, уменьшить время перелета от реальных нескольких лет до 10 минут.

"Цилиндрический экран и программное обеспечение позволяют получить объемное и реалистическое изображение. Автопилот поможет сделать удобным режим полета для начинающих с подсказками в управлении", – заметил Виливчук.

По его словам, разработчик симулятора Евгений Королев, который занимается оснащением профессиональных тренажеров для полета в космос, рассказал, что будут разработаны различные сценарии для путешествий. Прежде всего, речь идет о сценарии для всех планет солнечной системы и Луны.

Звездолет является уникальным проектом не только для нашей страны. Ранее аналогичные тренажеры использовались только для подготовки профессиональных авиапилотов.

Как ранее сообщал Фокус:

NASA создало симулятор Experience Curiosity, позволяющий всем желающим почувствовать себя операторами марсохода и узнать о его работе.